  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/06/2018 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》影響牛熊證價格的因素

　　《窩輪豪情》牛熊證價格會受多個因素影響，包括其本身的供求、財務費用與距離到期日的
時間。此外，個別牛熊證的對沖值亦不會經常接近＋１或－１，特別是當相關資產的價格接近收
回價時。因此，雖然牛熊證設有流通量提供者，卻不能保證投資者可以隨時以其理想價買入╱沽
出牛熊證。牛熊證的發行價包括財務費用，發行商會於推出牛熊證時，在上市文件內訂明計算財
務費用的程式。每隻牛熊證的財務費用均不同，其中包括發行商的借貸成本、預期相關正股普通
股息的調整（相關資產為港股的牛熊證的條款不會因普通股息作出調整）和發行商的預期溢利。
投資者宜將由不同發行商發行，但以相關資產與特色皆相似的牛熊證的財務費用作比較。
　　須注意的，為財務費用會隨著牛熊證於二手市場買賣和趨近到期日，而逐步消耗。一般而言
，牛熊證的年期愈長，財務費用便會愈高，情況就如投資者進行一項定期貸款，用作買入相關資
產。牛熊證於發行時，已將整個年期的財務費用計算於發行價內，雖然，當牛熊證被收回時，其
年期會縮短，持有人仍會損失已支付的整筆財務費用。此外，投資者須注意，牛熊證推出後，其
財務費用或會轉變。因此，流通量提供者於牛熊證推出時，未必會根據財務費用的理論價值開價
。還有的是，相關資產價格接近收回價時，除牛熊證的價格常會變得較為波動外，買賣差價亦可
能會較闊，流通量亦可能會較低。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN