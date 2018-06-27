《窩輪豪情－梁業豪》影響牛熊證價格的因素

《窩輪豪情》牛熊證價格會受多個因素影響，包括其本身的供求、財務費用與距離到期日的

時間。此外，個別牛熊證的對沖值亦不會經常接近＋１或－１，特別是當相關資產的價格接近收

回價時。因此，雖然牛熊證設有流通量提供者，卻不能保證投資者可以隨時以其理想價買入╱沽

出牛熊證。牛熊證的發行價包括財務費用，發行商會於推出牛熊證時，在上市文件內訂明計算財

務費用的程式。每隻牛熊證的財務費用均不同，其中包括發行商的借貸成本、預期相關正股普通

股息的調整（相關資產為港股的牛熊證的條款不會因普通股息作出調整）和發行商的預期溢利。

投資者宜將由不同發行商發行，但以相關資產與特色皆相似的牛熊證的財務費用作比較。

須注意的，為財務費用會隨著牛熊證於二手市場買賣和趨近到期日，而逐步消耗。一般而言

，牛熊證的年期愈長，財務費用便會愈高，情況就如投資者進行一項定期貸款，用作買入相關資

產。牛熊證於發行時，已將整個年期的財務費用計算於發行價內，雖然，當牛熊證被收回時，其

年期會縮短，持有人仍會損失已支付的整筆財務費用。此外，投資者須注意，牛熊證推出後，其

財務費用或會轉變。因此，流通量提供者於牛熊證推出時，未必會根據財務費用的理論價值開價

。還有的是，相關資產價格接近收回價時，除牛熊證的價格常會變得較為波動外，買賣差價亦可

能會較闊，流通量亦可能會較低。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

