【新股上市】遠航（０８５０２）今起招股，入場費３３９４元

《經濟通通訊社２７日專訊》遠航港口發展（０８５０２）今日起至下周二（７月３日）中

午開始公開招股，招股價介乎０﹒３８元至０﹒４２元，將發售２億股，每手８０００股，一手

入場費３３９３﹒８６元

公司為大陸碼頭營運商。如按招股價範圍中間水平０﹒４元計，公司預計是次集資淨籌

５４４０萬元，所得用於擴充營運及建設發展江口碼頭。

預期７月１０日（星期二）上市。保薦人為同人融資有限公司。（ｆｆ）

