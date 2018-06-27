《經濟通通訊社２７日專訊》遠航港口發展（０８５０２）今日起至下周二（７月３日）中
午開始公開招股，招股價介乎０﹒３８元至０﹒４２元，將發售２億股，每手８０００股，一手
入場費３３９３﹒８６元
公司為大陸碼頭營運商。如按招股價範圍中間水平０﹒４元計，公司預計是次集資淨籌
５４４０萬元，所得用於擴充營運及建設發展江口碼頭。
預期７月１０日（星期二）上市。保薦人為同人融資有限公司。（ｆｆ）
27/06/2018 10:20
【新股上市】遠航（０８５０２）今起招股，入場費３３９４元
《經濟通通訊社２７日專訊》遠航港口發展（０８５０２）今日起至下周二（７月３日）中
午開始公開招股，招股價介乎０﹒３８元至０﹒４２元，將發售２億股，每手８０００股，一手
入場費３３９３﹒８６元
公司為大陸碼頭營運商。如按招股價範圍中間水平０﹒４元計，公司預計是次集資淨籌
５４４０萬元，所得用於擴充營運及建設發展江口碼頭。
預期７月１０日（星期二）上市。保薦人為同人融資有限公司。（ｆｆ）
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