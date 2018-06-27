《談國論企－黎偉成》固投減少似顯企業憂中美貿戰

《談國論企》中國的多個內部經濟主要環節，特別是全國固定資產投資（不含農戶）於

２０１８年５月份皆出現不同程度的增長放緩，似乎顯示公司企業對特朗普自３月掀起的美中貿

易戰感到憂慮所產生的初步壓力。政府宜強化尤其是財政、貨幣為主的宏觀政策，刺激內需和投

資，盡力減低實體經濟受到可能出現的貿戰衝擊和損失，成此戰之贏家。



＊消費品零售及工業增加值亦蒙上不輕陰霾＊



即使中國經濟於５月份無疑屬傳統上的淡季，但來自中國國家統計局所發布的最新數據，顯

示多個主要內部環節在２０１８年５月份皆出現相對較快回落的新況：（１）規模以上工業增加

值於２０１８年１－５月份同比增長６﹒８％，比１－４月份的７％低０﹒２個百分點，已是下

調幅相對較為輕微者，而此項於２０１７年同期卻仍然持平於１－４月份的６﹒５％升幅，又顯

頗有不如之概。餘者更差勁，特別是（２）社會消費品零售總額期內的增長８﹒５％，比１－４

月份所升的９﹒４％少增０﹒９個百分點；（３）全國固定資產投資（不含農戶．下同），於１

－５月份所增６﹒１％，亦較１－４月份少增０﹒９個百分點。

需要高度關注者，當然是固投轉壞的情況。因為按１－５月份及１－４月份平均數申算所得

，固投於５月份只是增長２﹒５％，相對於２０１７年５月份所增的７﹒４％低４﹒９個百分點

，便可見此況之不佳也。

再從較為具體數據，可見固投於２０１８年１－５月份的表現，相當遜色，特別是按結構成

分，便見設備工具購置增幅只為２﹒８％，相對２０１７年頭５個月的７﹒７％增長幅度，少增

４﹒９個百分點，意味以製造業為主的生產類目的投資態度和策略，相當保守。我對此之解讀，

為（Ｉ）中國的製造業等公司企業對特朗普於２０１８年３月份開始特別對準中國輸美的各種各

樣商品加徵關稅，限制在美投資，和單方懲罰個企，顯然使中國的企業開始採取較為審慎的發展

政策。

要是（ＩＩ）特朗普強化針對「中國製造２０２５」，如於７月６日正式對華輸美指定商品

加徵關稅，引發貿易戰，甚至此戰在特朗普「單邊主義」和極度「個人霸道主義」劣思劣行不斷

惡化，當會對中國企業在本土的固投相應減少。

但國際知名品牌的電單車製造商哈利，已表有計劃把部分生產線轉移至泰國及巴西，以減低

歐盟對美國加徵汽車輸美關稅損失的報復對該集團的損失，甚至有美資巨企同樣有哈利的設想與

計劃，果如是，則美國又可能失卻可觀的就業機會，對特朗普當然是不輕的打擊。

我相信特朗普至今仍絲毫未改其「單邊主義」和極度「個人霸道主義」劣性，故由此人引發

的對華甚至對全世界的貿戰，機會相當大，當然亦有很大可能不斷惡化，故中國政府可以考慮採

取多項積極、主動的政策性措施，力抗特朗普之惡性挑戰和壓力。



＊支持內需降企業成本促投資反擊特朗普＊



建議做法有（一）利用反制特朗普加徵關稅措施對美企取得所得的稅款，對受到美方增稅的

中國企業提供特別的出口退稅，和對美方單向對中企在美的投資和業務發展的制裁和限制，作出

舉控，合法、合理的保護中企應有的利益。

（二）強化供給側政策底下的內部需求支持，使市場需求的擴大，吸納若干輸美商品，減低

企業外銷受損的壓力，亦提升中國生產商品的素質和競爭力。

增大（三）積極的財政政策和穩定中性的貨幣政策力度，使公司企業得到更大的政府勁策性

水支持，和維持適度充裕的信貸、融資所挺。

估計特朗普的「美國優先Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｉｒｓｔ」，在美國本土有一定的市場，甚

至有可能幫助此人之連任，是故中國宜作好長期的「作戰準備」，甚或設法從各個渠道反制、反

擊特朗普之「無情狙擊」。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

