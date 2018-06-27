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27/06/2018 09:56

《異動股》瑞聲科技昨日遭北水大舉沽貨，現挫逾３％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》瑞聲科技（０２０１８）昨日遭北水沽２﹒１７億元，全日急
跌３﹒６１％，現價跌勢未止，下挫３﹒２％，報１０６元，暫表現最差藍籌，盤中低見
１０５﹒１元，創逾十個月新低；成交約１１５萬股，涉資１﹒２３億元，主動沽盤５９％。
　　現時，恆生指數報２８７９７，下跌８３點或下跌０﹒２９％，主板成交１５９﹒１２億元
。上證綜合指數報２８４１，下跌３點或下跌０﹒１１％，成交２７９﹒３８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒４４元　　　下跌２﹒４３％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒７０元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒６６元　　　上升０﹒６１％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒５６元　　　下跌０﹒６４％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒６８元　　　上升１﹒２０％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　６﹒２０元　　　無升跌
　　富智康集團（０２０３８）　　　１﹒１９元　　　下跌０﹒８３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１４２﹒００元　　　下跌０﹒４２％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒３３元　　　下跌２﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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