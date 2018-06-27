《經濟通通訊社２７日專訊》大快活（０００５２）近日於３１元關附近見阻力，午後升幅
全銷，現跌０﹒４９％，報３０﹒４元；成交約９萬股，涉資２６３萬元。
公司公布，截至２０１８年３月３１日止年度溢利２﹒１６億元，按年增５﹒３％。每股基
本盈利１６９﹒１６仙。派末期息１﹒０５元。
期內收入２８﹒４１億元，按年增１０﹒１％；毛利４﹒０６億元升１﹒６％。
恆指現報２８７２０，下跌１６０點，主板成交５１９﹒０１億元。（ｆｆ）
27/06/2018 13:04
《異動股》大快活（０００５２）年度多賺逾５％，午後升幅全消
《經濟通通訊社２７日專訊》大快活（０００５２）近日於３１元關附近見阻力，午後升幅
全銷，現跌０﹒４９％，報３０﹒４元；成交約９萬股，涉資２６３萬元。
公司公布，截至２０１８年３月３１日止年度溢利２﹒１６億元，按年增５﹒３％。每股基
本盈利１６９﹒１６仙。派末期息１﹒０５元。
期內收入２８﹒４１億元，按年增１０﹒１％；毛利４﹒０６億元升１﹒６％。
恆指現報２８７２０，下跌１６０點，主板成交５１９﹒０１億元。（ｆｆ）
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