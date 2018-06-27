《午市前瞻》港股本月內累跌幅度大，短線或反彈料２５０天線遇阻

《經濟通通訊社２７日專訊》美國通用電氣（ＧＥ）、科技和石油股周二（２６日）造好，

助美股收復上日部分失地，但全球貿易關係仍緊張，美股升幅受限制，道指雖然曾反彈最多

１３１點，但尾市只升３０點。

港股今早高開７６點報２８９５７點，在「三桶油」及油服股顯著造好下，大市一度升至

１０７點，高見２８９８８點逼近兩萬九。但內房股持續受壓，加上人幣急挫，中資金融股走低

，港股由升轉跌，半日最多挫１７４點低見２８７０６點。最終午收跌１６７點或０﹒５８％，

報２８７１３點。半日主板成交５０３﹒４億元。

國指跌１１１點或１％，報１１００７點。滬指跌１２點或０﹒４５％，報２８３１點。



＊油價漲「三桶油」造好，內房續跌碧桂園最差藍籌＊



美國期油一個月以來首次升破７０美元，石油股造好，中海油（００８８３）上升

４﹒４５％，報１３﹒１４元，暫為最佳藍籌；中石油（００８５７）漲１﹒４％，報５﹒７８

元；中石化（００３８６）上升１﹒０１％，報６﹒９７元。

油服股同樣走高，中海油田服務（０２８８３）上升１﹒２３％，報７﹒４元；中石化煉化

工程（０２３８６）上升３﹒９６％，報８﹒１４元。

內房沽壓續現，碧桂園（０２００７）下跌５﹒５２％，報１３元，為半日最差藍籌；恆大

（０３３３３）下跌７﹒１５％，報１９﹒３６元；融創（０１９１８）下跌７﹒２２％，報２

５﹒７元；中海外（００６８８）下跌２﹒９１％，報２５元。湖南長沙市在限購政策收緊後又

宣布，限購區域內存量房交易個稅核定徵收率由１％調整為２％，非住房個人所得稅核定徵收率

由１﹒８８％調整為２％，自７月１２日起施行。

恆大健康（００７０８）昨日（２６日）炒作入主法拉第未來（ＦＦ）消息，股價急彈六成

六，半日下跌３﹒９２％，報７﹒３６元。



＊中資航空股全線受壓，太和沽大酒店研派息急彈高＊



人民幣急挫，加上油價急升，中資航空股全線下跌，國航（００７５３）下跌４﹒９７％，

報７﹒４６元；東航（００６７０）下跌２﹒６６％，報５﹒５元；南航（０１０５５）下跌６

﹒５５％，報６﹒２８元。

太和（００７１８）擬沽大酒店（０００４５）股份研派息，前早彈１９﹒４％報０﹒８元

，為半日最大升幅個股；後者軟１﹒７６％，報１１﹒１８元。

順騰（００９３２）今日放榜，大成交急配合下，股價瀉２９﹒２９％，報０﹒４９５元，

為半日最大跌幅個股。

重磅股方面，港交所（００３８８）下跌１﹒６９％，報２３２﹒８元；匯控

（００００５）無升跌，報７３﹒５元；友邦（０１２９９）下跌０﹒５２％，報６７﹒３元；

騰訊（００７００）下跌０﹒７８％，報３８３元；中移動（００９４１）下跌０﹒８６％，報

６８﹒９元。



＊沈慶洪：國際油價上升空間有限，石油股不宜高追＊



騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪對《經濟通通訊社》表示，美國早前提及將於下周五（７

月６日）正式向中國５００億美元進口商品徵收關稅，由於美國亦鐵定對盟友徵關稅，預期美方

對實施的關稅措施會勢在必行，而市場大致消化該利淡消息，應不至於對大市造成太大影響。不

過，後市關鍵在於美國總統特朗普會否將徵稅商品由５００億美元加碼至２０００億美元，亦意

味貿易戰風險升級，屆時港股有很大機會進一步下跌。

然而，港股由月初高位３１５２１點不斷回落，以昨日低位２８５０５點計，不足一個月已

回調３０００點或９％，調整幅度相當大，故技術上港股有條件反彈，但受制於貿易戰因素，反

彈空間不會太大，暫以２５０天線（２９３３３點）作阻力。

板塊方面，沈慶洪認為，雖然油價近日顯著走強，帶動石油股造好，但隨著油價上升，美國

有很大誘因增產，加上受貿易戰及美元上升等因素影響，油價再升的空間不會太大，中海油

要重上１４元以上高位有相當大阻力，建議持石油股的投資者宜在高位食胡。（ｔｔ、ａｌ）

