遠東發展（０００３５）：不擔心受土地政策影響，投地會較進取

《經濟通通訊社２７日專訊》遠東發展（０００３５）截至今年３月底止年度現金溢利創新

高，達１６﹒４３億元，同比增長４２％，每股派息０﹒２元，派息率為３１﹒９％，同比增長

１９％。

集團董事總經理孔祥達表示，集團酒店及管理業務收入按年增加１７﹒５％，加上其物業分

部及停車場業務一直錄得穩定增長，另外，集團現時搏彩業務管理發展向好，為集團之利潤及現

金流大穩定貢獻。

談到政府的土地政策，孔祥達表示不擔心會影響集團地產業務，因集團在港以酒店業務為主

，在地產方面相對較少投資。料政策將為香港樓市帶來正面的影響，解決土地供應不足問題。集

團投地時，會看重投資回報率而決定，在香港集團有規模，因此他認為在投地方會比較進取。

集團在２０１８年４月完成收購Ｔｈｅ Ｓｔａｒ百分之五的股權，孔祥達稱，是項收購會

為雙方帶來協同效應，他補充，遠東發展會為Ｔｈｅ Ｓｔａｒ帶來亞洲客源，有助Ｔｈｅ

Ｓｔａｒ的業務發展。而Ｔｈｅ Ｓｔａｒ亦會提供土地共同發展，相信會帶來直接得益。

至於美國加息，孔祥達表示，公司現時美元債定息為三至四成，現將一半作對沖工具。他認

為現時加息水平低，加上公司財務健康，相信對公司不會構成影響。（ｋｔ）

