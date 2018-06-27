《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒３２５０沽，目標１﹒３１５０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１０﹒２０ １０９﹒７７ １０９﹒８６

歐元╱美元 １﹒１６６４ １﹒１６３９ １﹒１６５２

英鎊╱美元 １﹒３２３３ １﹒３２１３ １﹒３２１８

美元╱瑞郎 ０﹒９９１５ ０﹒９８９５ ０﹒９９０９

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４５０ ７﹒８４７５



《美元走勢》美國公布４月Ｓ＆ＰＣＳ２０座大城市房價指數按年上升６﹒５６％，低於預

期的６﹒８％。美國６月諮商會消費者信心指數為１２６﹒４，低於預期的１２８；不過，同期

裡奇蒙德聯儲製造業指數報２０，高於預期的１５。美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭預計美國今

年經濟增速為２﹒７５％，並估計增速可能會在２０１９年放緩。美匯指數短線區間上落，美國

總統特朗普的支持度上升，仍然有利美元中線走勢，建議投資者可以吸納美元。



＊特朗普支持度升，中線利好美元＊



英倫銀行候任委員哈斯克爾表示，如果英倫銀行加息過快，將會帶來風險。有關言論打擊英

倫銀行８月加息的預期，遏抑短線英鎊的走勢。英國今日（２７日）將會公布６月

Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數，預計指數按月上升０﹒３％；另外，英國亦會公布６月ＣＢＩ

零售銷售差值，預期差值會維持在１１水平。英鎊兌美元短線回軟，初步阻力位於

１﹒３２６０，英國「硬脫歐」派反對首相文翠珊執政，有機會令英國提前舉行大選，帶來不明

朗因素，建議投資者可以於１﹒３２５０沽出英鎊，目標１﹒３１５０，以１﹒３３為止蝕。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６５０ １﹒１５００ １﹒１７２５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

