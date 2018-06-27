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即市新聞

27/06/2018 16:30

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒３２５０沽，目標１﹒３１５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２０　　　１０９﹒７７　　　１０９﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６４　　　１﹒１６３９　　　１﹒１６５２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２３３　　　１﹒３２１３　　　１﹒３２１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１５　　　０﹒９８９５　　　０﹒９９０９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４５０　　　７﹒８４７５

　　《美元走勢》美國公布４月Ｓ＆ＰＣＳ２０座大城市房價指數按年上升６﹒５６％，低於預
期的６﹒８％。美國６月諮商會消費者信心指數為１２６﹒４，低於預期的１２８；不過，同期
裡奇蒙德聯儲製造業指數報２０，高於預期的１５。美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭預計美國今
年經濟增速為２﹒７５％，並估計增速可能會在２０１９年放緩。美匯指數短線區間上落，美國
總統特朗普的支持度上升，仍然有利美元中線走勢，建議投資者可以吸納美元。
　
＊特朗普支持度升，中線利好美元＊
　
　　英倫銀行候任委員哈斯克爾表示，如果英倫銀行加息過快，將會帶來風險。有關言論打擊英
倫銀行８月加息的預期，遏抑短線英鎊的走勢。英國今日（２７日）將會公布６月
Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數，預計指數按月上升０﹒３％；另外，英國亦會公布６月ＣＢＩ
零售銷售差值，預期差值會維持在１１水平。英鎊兌美元短線回軟，初步阻力位於
１﹒３２６０，英國「硬脫歐」派反對首相文翠珊執政，有機會令英國提前舉行大選，帶來不明
朗因素，建議投資者可以於１﹒３２５０沽出英鎊，目標１﹒３１５０，以１﹒３３為止蝕。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１５００　　　１﹒１７２５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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