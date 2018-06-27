【新股上市】找鋼網擬來港，第三家同股不同權

連續兩日有「同股不同權」企業申請在港上市，號稱內地最大鋼鐵電商平台「找鋼網」尋求

在港上市，公司去年收入達１７５億元（人民幣．下同），惟仍錄淨虧損１﹒２４億元。

找鋼網保薦人包括花旗、招商證券國際及高盛。剛申請上市的華興資本，為公司獨家財務顧

問。首兩家同股不同權企業－小米、美團點評均是消費者接觸品牌，找鋼網則主力經營商戶對商

戶（Ｂ２Ｂ）市場。據初步招股書，找鋼網在上市前曾完成６輪融資，總融資額１﹒５億美元（

約１１﹒７億港元），較小米、美團點評上市前融資１５﹒８億美元、１０﹒１億美元，有明顯

距離。

據聯交所規例，估值達１００億港元的新興行業公司可使用同股不同權，市值未達４００億

港元，就須達年收入１０億港元額外財務要求。

找鋼網去年以收入計，佔內地鋼鐵電商市場份額３０﹒６％，公司以自營模式向客戶直接銷

售鋼鐵產品，並以聯營模式銷售第三方鋼鐵產品供應商的產品。去年公司商品交易總額６３８億

元中，６８％來自聯營模式，但同期收入１７５億元中，近９９％則從自營模式獲得。

找鋼網創辦人和同股不同權受益人為公司主席王東和首席經營官王常輝，王東曾於河南教育

學院物理學院出任講師，王東、王常輝創立找鋼網前曾一同在中鋼網信息股份工作。二人持有一

股１０票的Ａ股，合共持有上市前股權１６％，投票權折算約６６％。找鋼網上市前股東包括紅

杉資本、ＩＤＧ資本等。《香港經濟日報》

