《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８０點，升８點，高水２４
點，最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點，合約成交２８６６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０９００點，升３點，高水２１點，最新報
１０９１１點，升１４點，高水３２點，合約成交１３５４張。（ｃｈ）
27/06/2018 18:23
【夜期時段】即月期指最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點
《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８０點，升８點，高水２４
點，最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點，合約成交２８６６張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０９００點，升３點，高水２１點，最新報
１０９１１點，升１４點，高水３２點，合約成交１３５４張。（ｃｈ）
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