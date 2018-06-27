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即市新聞

27/06/2018 18:23

【夜期時段】即月期指最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８０點，升８點，高水２４
點，最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點，合約成交２８６６張。
　　Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０９００點，升３點，高水２１點，最新報
１０９１１點，升１４點，高水３２點，合約成交１３５４張。（ｃｈ）

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