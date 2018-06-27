【夜期時段】即月期指最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８３８０點，升８點，高水２４

點，最新報２８４１３點，升４１點，高水５７點，合約成交２８６６張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０９００點，升３點，高水２１點，最新報

１０９１１點，升１４點，高水３２點，合約成交１３５４張。（ｃｈ）

