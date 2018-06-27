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即市新聞

27/06/2018 19:38

《再戰明天》新西蘭央行議息，香港貿發局辦「一帶一路高峰論壇」

　　《經濟通通訊社２７日專訊》明早，新西蘭公布官方指標利率，日本公布５月零售銷售。

＊波士頓儲行總裁羅森格倫講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：３０ａｍ，波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫
在彼得森國際經濟研究所的一場活動上講話。
　　明晨３：１５ａｍ，加拿大央行總裁波洛茲對當地商會發表講話。

＊料新西蘭央行維持利率不變，日本公布５月零售銷售＊

　　在數據方面，０５：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒７５％不變。　　
７：５０ａｍ，日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金流向
。日本５月零售銷售月率料由１﹒３％降至下滑０﹒８％；年率料由１﹒５％降至１﹒４％。　

＊加達首日掛牌，華南城派業績＊

　　在本港，明日，香港貿發局主辦「一帶一路高峰論壇」。
　　加達控股（０１６２０）明日首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：波司登（０３９９８）、必瘦站（０１８３０）、冠忠巴士集團
（００３０６）、東英金融（０１１４０）、中國水務（００８５５）、華南城（０１６６８）
、五龍電動車（００７２９）、五龍動力（００３７８）、翠華控股（０１３１４）。
　　開股東會的公司有：國藥控股（０１０９９）、郵儲銀行（０１６５８）、大連港
（０２８８０）、中國銀行（０３９８８）、中國再保險（０１５０８）、俄鋁（００４８６）
、上實環境控股（００８０７）、青島啤酒（００１６８）和保利文化（０３６３６）。
（ｈｏ）

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