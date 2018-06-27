《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，從事手機及網頁遊戲公司－第七大道已通過上市
聆訊，將於本周五（２９日）開始至７月１１日招股，集資額介乎１０億元至１７億元，保薦人
為廣發融資及建銀國際。（ｊｎ）
27/06/2018 15:05
【新股上市】消息指：第七大道於本周五招股，集資額最多１７億元
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，從事手機及網頁遊戲公司－第七大道已通過上市
聆訊，將於本周五（２９日）開始至７月１１日招股，集資額介乎１０億元至１７億元，保薦人
為廣發融資及建銀國際。（ｊｎ）
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