【新股上市】消息指：第七大道於本周五招股，集資額最多１７億元

《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，從事手機及網頁遊戲公司－第七大道已通過上市

聆訊，將於本周五（２９日）開始至７月１１日招股，集資額介乎１０億元至１７億元，保薦人

為廣發融資及建銀國際。（ｊｎ）

