《經濟通通訊社２７日專訊》加達控股（０１６２０）明天（２８日）掛牌，今日於輝立交
易場收報０﹒４２元，較招股價０﹒３６元高１６﹒７％。每手１萬股，不計手續費賺６００元
。
耀才暗盤交易場方面，收報０﹒４１５元，高招股價１５﹒３％。每手不計手續費賺５５０
元。（ｃｈ）
27/06/2018 18:56
【新股上市】加達（１６２０）暗盤收市升１５至１７％
《經濟通通訊社２７日專訊》加達控股（０１６２０）明天（２８日）掛牌，今日於輝立交
易場收報０﹒４２元，較招股價０﹒３６元高１６﹒７％。每手１萬股，不計手續費賺６００元
。
耀才暗盤交易場方面，收報０﹒４１５元，高招股價１５﹒３％。每手不計手續費賺５５０
元。（ｃｈ）
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