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即市新聞

27/06/2018 17:13

《小傳日記》魚缸又敗戰，六絕勢應驗；ＱＱ終失守，內房佬更愁！

　
　　《小傳日記》唉，中美貿易戰都未傾掂，家陣祖國又驚水緊，會引起債務危機，阿爺接連出
招冷卻樓市，以防爆煲，搞到一班內房佬受重傷。再加上美金強勢不可擋，人仔就弱不禁風，雖
然曾經反彈過ＤＤ，但係中資佬都已經叫苦連天。
　　今朝（２７日）本來想趁外圍唞唞氣，跟住高開７６點，不過如意算盤打唔響，好快就調頭
再跌過。午飯之後，Ａ場二千八關都被攻陷埋，股王ＱＱ（００７００）嘅散戶血肉長城都失守
，香江嚇到最多蒸發５３８點報２８３４２，創半年新低，就連２０１５年４月嘅大時代
２８５８９最高位都穿埋。若由今個月３１５２１點最高位計，魚缸已經蒸發咗近３２００點，
再加埋聽日（２８日）期指結算日，淡友勢如破竹，缸友真係要坐穩Ｄ喇。
　　Ａ場收市上唔返二千八關，報２８１３挫逾１巴仙，香江魚缸只能跟跌５２５點報
２８３５６，跌幅１﹒８巴仙，連跌三日；國指亦收低２３９點或２﹒２巴仙，報１０８７９。
全日成交１２１３億銀。

＊阿爺頻出擊內房佬碰壁，融創受重傷街坊亦中槍＊

　　祖國樓市接連受到阿爺出招打擊，先係國開行確認收回棚改貸權限，而多個城市又實施限購
，今日湖南長沙市更提高埋購房稅率，內房佬跌勢一發不可收拾。雖然之後國開行澄清，話未授
權任何人就棚改貸發表言論，但都挽回唔到缸友嘅信心。融創（０１９１８）成交高達近１６億
銀，股價插低近９巴仙，收報２５﹒３銀；中國恆大（０３３３３）噚日慶祝囝囝恆大健康
（００７０８）入主花旗國新能源汽車公司ＦＦ，但今日就要跟住班街坊急回逾７巴仙，收
１９﹒３銀，傷。
　　藍戰碧桂園（０２００７）畀美銀美林唱淡，予「遜於大市」評級，「他屐」只得１７﹒５
銀，雖然大摩唱反調叫「增持」，但今次魔笛就奏唔起了，碧桂園腳震逾７巴仙收１２﹒７４銀
，係最差藍戰。

＊ＱＱ大鑊了跌穿牛熊線，小米遇冷鋒生發發陰功＊

　　多位重磅藍戰都舉晒白旗，股王ＱＱ由頭跌到落尾，收市前更加被淡友攻陷埋３８０銀，連
大摩唱好又失效，仲慘以全日最低位３７７﹒４銀收市，唔見逾２巴仙，２５０天線（約
３８１銀）都說再見了。
　　魚缸弱過藥煲，一心諗住可以掀起小米（０１８１０）熱潮嘅生發發（００３８８），估唔
到孖屐反應極差，仲傳出現「抽飛」，生發發梗係無晒心機，跣低近３巴仙收市報２３０﹒４銀

　　中資金融佬就仲可憐，花旗都出聲力撐，話已經跌夠可以入貨，但內銀佬都係捱唔住淡友攻
勢，工行（０１３９８）連跌十三日，收市報５﹒７８銀挫逾２巴仙；建行（００９３９）、中
行（０３９８８）亦無運行均喙約２巴仙，分別收７﹒１２銀及３﹒７９銀。內險佬就畀野村唱
淡，話行業回暖速度遜預期，將目標價平均降８巴仙，已經受Ａ場積弱拖累嘅平保
（０２３１８），無奈收跌逾２巴仙報７１﹒８銀。

＊油價要彈起中海油歡喜，美油衝得前鐵鳥血在濺＊

「三桶油」當然就跟住彈起喇，當中中海油（００８８３）就衝得最前，埋單升３巴仙報
１２﹒９８銀，仲做埋最叻嘅藍戰士添。街坊中石油（００８５７）就彈起近０﹒４巴仙，埋單
報５﹒７２銀。不過中石化（００３８６）就比較遜色喇，最終要倒跌０﹒７巴仙，收報
６﹒８５銀，盤中升過上７﹒１３銀。
　　油價升有人歡喜有人愁，愁嘅就係一眾鐵鳥，佢哋同時仲要受埋人仔貶值嘅衝擊，真係低處
未算低。南航（０１０５５）跌咗９巴仙，報６﹒１１銀；國航（００７５３）腳軟跌近６巴仙
，報７﹒４１銀，係表現最差國貨佬，慘慘。東航（００６７０）碌低逾４巴仙，報５﹒４銀。

＊華虹破完頂之後跌餐勁，晶片急散水瑞聲也很頹＊

　　榮華富貴嘅嘢就似流水，時勢一變美夢如風散去。早前華虹（０１３４７）逆市炒起，大行
又唱好，又睇好晶片業，一時又話晶片短缺，一時又話產品可以提價，結果華虹借勢炒起上嚟，
今日直頭高見３０﹒６銀破頂。不過逆風而行係會遇到大阻力，華虹創完新高就倒跌，最終埋單
唔見近１１巴仙，報２６﹒５５銀，不過今年計股價都仲有６３巴仙升幅，而早前以１７﹒４銀
接咗配股嘅股東就緊係仲有賺啦！同業中芯（００９８１）就無咗逾９巴仙，報１０﹒２４銀。
　　北水急於掟走手機設備股，瑞聲（０２０１８）急急跪低逾７巴仙，報１０１﹒５銀，盤中
見１００﹒６銀創逾十個月低。街坊舜宇（０２３８２）亦無咗近４巴仙，報１３７﹒１銀。請
請！
　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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