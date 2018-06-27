《小傳日記》魚缸又敗戰，六絕勢應驗；ＱＱ終失守，內房佬更愁！



《小傳日記》唉，中美貿易戰都未傾掂，家陣祖國又驚水緊，會引起債務危機，阿爺接連出

招冷卻樓市，以防爆煲，搞到一班內房佬受重傷。再加上美金強勢不可擋，人仔就弱不禁風，雖

然曾經反彈過ＤＤ，但係中資佬都已經叫苦連天。

今朝（２７日）本來想趁外圍唞唞氣，跟住高開７６點，不過如意算盤打唔響，好快就調頭

再跌過。午飯之後，Ａ場二千八關都被攻陷埋，股王ＱＱ（００７００）嘅散戶血肉長城都失守

，香江嚇到最多蒸發５３８點報２８３４２，創半年新低，就連２０１５年４月嘅大時代

２８５８９最高位都穿埋。若由今個月３１５２１點最高位計，魚缸已經蒸發咗近３２００點，

再加埋聽日（２８日）期指結算日，淡友勢如破竹，缸友真係要坐穩Ｄ喇。

Ａ場收市上唔返二千八關，報２８１３挫逾１巴仙，香江魚缸只能跟跌５２５點報

２８３５６，跌幅１﹒８巴仙，連跌三日；國指亦收低２３９點或２﹒２巴仙，報１０８７９。

全日成交１２１３億銀。



＊阿爺頻出擊內房佬碰壁，融創受重傷街坊亦中槍＊



祖國樓市接連受到阿爺出招打擊，先係國開行確認收回棚改貸權限，而多個城市又實施限購

，今日湖南長沙市更提高埋購房稅率，內房佬跌勢一發不可收拾。雖然之後國開行澄清，話未授

權任何人就棚改貸發表言論，但都挽回唔到缸友嘅信心。融創（０１９１８）成交高達近１６億

銀，股價插低近９巴仙，收報２５﹒３銀；中國恆大（０３３３３）噚日慶祝囝囝恆大健康

（００７０８）入主花旗國新能源汽車公司ＦＦ，但今日就要跟住班街坊急回逾７巴仙，收

１９﹒３銀，傷。

藍戰碧桂園（０２００７）畀美銀美林唱淡，予「遜於大市」評級，「他屐」只得１７﹒５

銀，雖然大摩唱反調叫「增持」，但今次魔笛就奏唔起了，碧桂園腳震逾７巴仙收１２﹒７４銀

，係最差藍戰。



＊ＱＱ大鑊了跌穿牛熊線，小米遇冷鋒生發發陰功＊



多位重磅藍戰都舉晒白旗，股王ＱＱ由頭跌到落尾，收市前更加被淡友攻陷埋３８０銀，連

大摩唱好又失效，仲慘以全日最低位３７７﹒４銀收市，唔見逾２巴仙，２５０天線（約

３８１銀）都說再見了。

魚缸弱過藥煲，一心諗住可以掀起小米（０１８１０）熱潮嘅生發發（００３８８），估唔

到孖屐反應極差，仲傳出現「抽飛」，生發發梗係無晒心機，跣低近３巴仙收市報２３０﹒４銀

。

中資金融佬就仲可憐，花旗都出聲力撐，話已經跌夠可以入貨，但內銀佬都係捱唔住淡友攻

勢，工行（０１３９８）連跌十三日，收市報５﹒７８銀挫逾２巴仙；建行（００９３９）、中

行（０３９８８）亦無運行均喙約２巴仙，分別收７﹒１２銀及３﹒７９銀。內險佬就畀野村唱

淡，話行業回暖速度遜預期，將目標價平均降８巴仙，已經受Ａ場積弱拖累嘅平保

（０２３１８），無奈收跌逾２巴仙報７１﹒８銀。



＊油價要彈起中海油歡喜，美油衝得前鐵鳥血在濺＊



「三桶油」當然就跟住彈起喇，當中中海油（００８８３）就衝得最前，埋單升３巴仙報

１２﹒９８銀，仲做埋最叻嘅藍戰士添。街坊中石油（００８５７）就彈起近０﹒４巴仙，埋單

報５﹒７２銀。不過中石化（００３８６）就比較遜色喇，最終要倒跌０﹒７巴仙，收報

６﹒８５銀，盤中升過上７﹒１３銀。

油價升有人歡喜有人愁，愁嘅就係一眾鐵鳥，佢哋同時仲要受埋人仔貶值嘅衝擊，真係低處

未算低。南航（０１０５５）跌咗９巴仙，報６﹒１１銀；國航（００７５３）腳軟跌近６巴仙

，報７﹒４１銀，係表現最差國貨佬，慘慘。東航（００６７０）碌低逾４巴仙，報５﹒４銀。



＊華虹破完頂之後跌餐勁，晶片急散水瑞聲也很頹＊



榮華富貴嘅嘢就似流水，時勢一變美夢如風散去。早前華虹（０１３４７）逆市炒起，大行

又唱好，又睇好晶片業，一時又話晶片短缺，一時又話產品可以提價，結果華虹借勢炒起上嚟，

今日直頭高見３０﹒６銀破頂。不過逆風而行係會遇到大阻力，華虹創完新高就倒跌，最終埋單

唔見近１１巴仙，報２６﹒５５銀，不過今年計股價都仲有６３巴仙升幅，而早前以１７﹒４銀

接咗配股嘅股東就緊係仲有賺啦！同業中芯（００９８１）就無咗逾９巴仙，報１０﹒２４銀。

北水急於掟走手機設備股，瑞聲（０２０１８）急急跪低逾７巴仙，報１０１﹒５銀，盤中

見１００﹒６銀創逾十個月低。街坊舜宇（０２３８２）亦無咗近４巴仙，報１３７﹒１銀。請

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