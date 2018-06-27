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即市新聞

27/06/2018 11:51

《真知灼見－溫灼培》慎防美國通脹提速

　　《真知灼見》昨晚（２６日）整個金融市場相對淡靜，當中有兩因素較值得討論；分別是美
國的通脹變化及歐央行的貨幣政策。《路透社》引述消息指，美國近期四處給予其他國家壓力，
包括中國及印度，要求他們停止入口伊朗原油。消息刺激油價上升。紐約期油昨晚急攀升
３﹒８％以７０﹒６８美元收市。當油價重上７０美元之上，倘下周五（６日）美國落實執行首
階段對中國進口徵關稅，可想像美國往後的通脹將有機會加快增長。而美國７月份的通脹率實在
值得我們關注。回觀美國５月份年通脹率已高達２﹒８％，核心為２﹒２％，兩者均高於聯儲局
定下的２％目標；如美國通脹加快上升，即聯儲局加息步伐也可能需要加快，這可對美元有利。
　　至於歐央行貨幣政策，記憶歐央行於６月１４日的議息會上曾表明，到今年１０月該行將會
把買債金額由現時每月３００億歐元減半至１５０億歐元，並到了今年底將全面停止進一步量寬
。不過，據歐央行執委科爾（Ｂｅｎｏｉｔ　Ｃｏｅｕｒｅ）所指，到明年雖然歐央行不會再加
印銀紙買債，但從到期債券回收的金額，每月也可有高達１５０億歐元。而他預期歐央行會繼續
把到期回收的債券資金重新投到債券市場去，不會把資金收起。也是說，就是到了明年，歐央行
並非象聯儲局般作逐步收水，而只是停止泵水。這凸顯出歐美貨幣政策的懸殊，也是一個主要利
淡歐元匯價因素。
　
＊歐元勢考驗１﹒１５美元支持＊
　
　　當然，我們也不能忽略歐美的貿易紛爭隨時可能擴大。昨晚，總統特朗普在其社交網站
Ｔｗｉｔｔｅｒ表示，美國政府正在完成對從歐盟進口汽車加徵２０％關稅的研究，暗示可能很
快採取行動。美國總統特朗普早於上周五（２２日）已警告歐盟要為其對美國的貿易報復付出代
價。正因市場擔心歐美貿易戰有機會隨時擴大，並損害到歐洲經濟，料歐元往後的升勢將會受阻
，而１﹒１８美元的技術位置料將會是歐元上升的一大阻力。相反，料歐元短期很大機會將再考
驗１﹒１５美元的支持。而如歐美貿易戰擴大，料這支持難守，如跌穿料下一位置是１﹒１３美
元。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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