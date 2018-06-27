Ａ股受壓，港股挫５２５點收２８３５６連跌三日見逾半年新低

《經濟通通訊社２７日專訊》美國油價上漲突破７０美元，能源股強勢，港股受惠今早高開

７６點報２８９５７點，未幾攀上２８９８８全日最高位。惟內地樓市調控措施連接推出，加上

人民幣貶值，內房股持續遭拋售，重磅股騰訊（００７００）亦持續尋底，中資金融股亦受壓，

拖累港股跌幅進一步擴大。午後Ａ股持續捱沽，滬指穿過二千八關，港股最多蒸發５３８點，低

見２８３４２點，再去年１２月中以來新低，最終全日收跌５２５點或１﹒８２％，報

２８３５６點，三連跌累挫９８２點或３﹒３５％。主板成交１２１２﹒９７億元，比上日减少

２﹒７９％。

國指跌２３９點或２﹒１６％，報１０８７９點。滬指尾市跌幅收窄，收跌３１點或

１﹒１０％，報２８１３點，盤中曾低見２７９８。



＊內房股捱沽碧桂園急跌，油價上揚海油領漲＊



中國監管當局對房地產公司融資控制愈趨嚴格，各城市相繼出台限購政策降溫樓價，拖累內

房股續捱沽，融創（０１９１８）急挫近８﹒６６％，報２５﹒３元，曾見２５﹒２元為９個月

新低；碧桂園（０２００７）跌７﹒４１％，報１２﹒７４元，為今日跌幅最大藍籌股；中國恆

大（０３３３３）跌７﹒４３％，報１９﹒３元，曾見逾１０個月新低１８﹒８８元；中海外

（００６８８）跌３﹒６９％報２４﹒８元七連陰；潤地（０１１０９）跌４﹒５６％，報

２５﹒１元。

美國期油升破７０美元，油股普遍強勢，中海油（００８８３）獲瑞銀唱好，收升

３﹒１８％，報１２﹒９８元，為今日最佳藍籌兼國指股；中石油（００８５７）升０﹒３５％

，報５﹒７２元；中石化（００３８６）微跌０﹒７３％，報６﹒８５元。



＊內銀內險股雙雙回落，晶片股回吐航空股軟＊



人幣急貶油價反彈，南航（０１０５５）下跌９﹒０８％，報６﹒１１元；東航

（００６７０）跌４﹒４３％，報５﹒４元；國航（００７５３）跌５﹒６１％，報７﹒４１元

，為今日最差國指股。

重磅股方面，騰訊失守３８０元關，全日下跌２﹒２３％，報３７７﹒４元；大市積弱，小

米（０１８１０）招股反應冷淡，港交所（００３８８）下跌２﹒７％，報２３０﹒４元；匯控

（００００５）下跌１﹒３６％，報７２﹒５元；友邦（０１２９９）下跌２﹒１４％，報

６６﹒２元；中移動（００９４１）跌１﹒０１％收６８﹒８元。

內銀股獲花旗唱好，加上匯證亦預測人行中長期將降準１０次，或利好內銀股。惟仍難阻內

銀跌勢，工行（０１３９８）今日挫２﹒３７％報５﹒７８元連跌十三日；建行（００９３９）

挫２﹒４７％，報７﹒１２元；及中行（０３９８８）軟１﹒８１％，報３﹒７９元。

野村報告唱淡內險行業，平保（０２３１８）挫２﹒１８％，報７１﹒８元，見今年新低；

新華保險（０１３３６）挫４﹒０１％，報３２﹒３５元，見自２０１６年１０月以來新低；國

壽（０２６２８）挫１﹒４７％，報２０﹒１元，創年半低位；財險（０２３２８）下跌

２﹒２６％，報８﹒３２元，見近１年新低。

晶片股散水出現獲利回吐，華虹半導體（０１３４７）連續三日破頂，今日早段高見

３０﹒６元兼再創歷史新高後，收市急回１０﹒７６％，報２６﹒５５元；中芯（００９８１）

跌９﹒２２％，報１０﹒２４元。（ｋｚ）

