【空置稅】消息指行政會議明日加開會議，會內或將敲定實施細節

《經濟通通訊社２７日專訊》綜合各方消息，行政會議明日（２８日）加開會議，主要討論

房屋政策。而早前政長官林鄭月娥表明會在月底前交待的空置物業稅，亦可能在會上討論及敲定

實施。

同時，亦料討論改革資助出售房屋項目的訂價機制；並會針對房屋市場推出多項新措施，包

括改劃私人住宅用地，轉為興建資助房屋。（ｆｗ）

