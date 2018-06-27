《經濟通通訊社２７日專訊》綜合各方消息，行政會議明日（２８日）加開會議，主要討論
房屋政策。而早前政長官林鄭月娥表明會在月底前交待的空置物業稅，亦可能在會上討論及敲定
實施。
同時，亦料討論改革資助出售房屋項目的訂價機制；並會針對房屋市場推出多項新措施，包
括改劃私人住宅用地，轉為興建資助房屋。（ｆｗ）
27/06/2018 12:47
【空置稅】消息指行政會議明日加開會議，會內或將敲定實施細節
《經濟通通訊社２７日專訊》綜合各方消息，行政會議明日（２８日）加開會議，主要討論
房屋政策。而早前政長官林鄭月娥表明會在月底前交待的空置物業稅，亦可能在會上討論及敲定
實施。
同時，亦料討論改革資助出售房屋項目的訂價機制；並會針對房屋市場推出多項新措施，包
括改劃私人住宅用地，轉為興建資助房屋。（ｆｗ）
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