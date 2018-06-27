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27/06/2018 14:52

【本港樓市】黃偉綸：公權非無限，不可隨意引用土地收回條例

　　《經濟通通訊社２７日專訊》行政長官林鄭月娥上月出席立法會答問會時表示政府不能隨意
引用《收回土地條例》，否則會引來長時間的司法覆核程序。民主黨林卓廷質疑，林鄭月娥有關
說法錯誤。發展局局長黃偉綸則重申不能隨意引用《收回土地條例》。
　　林卓廷質疑，林鄭月娥指隨意引用《收回土地條例》會引起司法覆核，耗時長達八至九年，
惟政府的資料顯示，回歸以來上述的司法覆核個案只有８宗，案件需時由最短的９天至最長不超
過一年，批評林鄭月娥的說法錯誤。
　　黃偉綸回應指，引用《收回土地條例》不可能只建基於口號或意願，必須依法並尊重私有財
產，確立該土地具公共用途前，政府沒有理據和權力引用該條例收回土地。強調公權不是無限，
因此不能隨意引用《收回土地條例》，特首的言論與政府立場一致，因此不需要收回。他又指，
回歸以來只有８宗與《收回土地條例》相關的司法覆核案件，並全部是政府勝訴，是因為政府一
直嚴格和謹慎地按照法律引用該條例，強調將政府收地與私人發展對立的觀點並不正確，政府不
會認同。
　　民主黨尹兆堅質疑，政府只會收回新界小村民的土地，但對於大地產商在新界的農地卻不引
用條例。黃偉綸指，在新發展區內收回土地建屋仍然是主要的發展模式，有人認為透過公私營合
作模式發展新界私人農地，即等於放棄引用《收回土地條例》，該觀點並不正確。（ｃｗ）

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