【港鐵頭痕】陳帆指要視乎實質科學理據才決定是否鑿開石屎檢查

《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵沙中線紅磡站地盤接駁鋼筋涉造假事件，有議員建議，港

鐵應局部鑿開石屎檢查，運輸及房屋局局長陳帆認為，是否鑿開須視乎有否實質科學理據。他又

指，行政長官林鄭月娥已決定成立獨立調查委員會跟進，委員會有法定權力傳召證人作供，會比

傳媒報道和其他人陳述更為穩妥。（ｃｗ）

