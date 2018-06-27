《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵沙中線紅磡站地盤接駁鋼筋涉造假事件，有議員建議，港
鐵應局部鑿開石屎檢查，運輸及房屋局局長陳帆認為，是否鑿開須視乎有否實質科學理據。他又
指，行政長官林鄭月娥已決定成立獨立調查委員會跟進，委員會有法定權力傳召證人作供，會比
傳媒報道和其他人陳述更為穩妥。（ｃｗ）
27/06/2018 15:24
【港鐵頭痕】陳帆指要視乎實質科學理據才決定是否鑿開石屎檢查
《經濟通通訊社２７日專訊》港鐵沙中線紅磡站地盤接駁鋼筋涉造假事件，有議員建議，港
鐵應局部鑿開石屎檢查，運輸及房屋局局長陳帆認為，是否鑿開須視乎有否實質科學理據。他又
指，行政長官林鄭月娥已決定成立獨立調查委員會跟進，委員會有法定權力傳召證人作供，會比
傳媒報道和其他人陳述更為穩妥。（ｃｗ）
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