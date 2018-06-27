《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：三部門齊指股票質押風險可控

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



股票質押風險可控影響有限

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針對股票質押式回購交易違約處置可能帶來的影響，中國證券業協會、滬深交易所２６日表態稱

，股票質押融資風險總體可控。中國銀行業協會表示，銀行業金融機構要科學合理造好股票質押

融資業務風險管理。



流動性跨季無憂 未來充裕可期

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央行２６日重啟公開市場操作，釋放了呵護市場資金面的信號。央行表示，隨著季末財政支出加

大，可對沖逆回購到期影響，並進一步推高流動性總量。分析人士認為，流動性平穩跨過二季度

末時點已無懸念，未來進一步適度改善可期。



不「破」不立 Ａ股靜待轉機

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近期Ａ股市場持續震蕩，個股破發數量明顯增多。分析人士表示，歷史上每次Ａ股市場「破發股

」數量顯著增加，都預示著可能已到達階段性底部，有望迎來轉機。





《上海證券報》



股票質押風險總體可控 券商風控有效

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上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券業協會昨日發布信息，對股票質押式回購交易業務

的風險情況進行了介紹。根據滬深交易所、中證協發布的信息，上市公司股票質押業務風險總體

可控。滬、深市場股票質押平均履約保障比例分別為１８１％、２２３％，上周上交所、深交所

股票質押融資實際日均違約處置規模分別為１９００萬元和３０００萬元。中證協分析稱，截至

目前，證券公司對股票質押業務的風險控制總體有效，行業經營狀況良好、財務穩健、流動性充

足。



保險業亂象整治行動升級 將加大現場檢查力度

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上證報記者昨日獨家獲悉，為檢驗整治成效、加固整治效果、防止問題反彈，２０１８年保險業

市場亂象整治工作即將啟動。據了解，在取得階段性成效的基礎上，今年整治工作將重點圍繞股

權、公司治理、資金運用、產品、銷售、理賠、違規套費、數據造假等八個方面亂象深入整治，

並將加大對現場檢查的投入，確保查深查透、查出實效。



外資機構樂觀看待基本面 紛紛戰略性配置Ａ股

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「中國Ａ股應當成為戰略性資產配置的一部分。」荷寶亞太區股票中國研究總監魯捷２６日對記

者說。儘管Ａ股市場在最近幾個交易日經歷一些波動，包括荷寶在內的一些外資機構仍看好中國

Ａ股並願意布局其中的優質標的。上證報記者獲取的機構數據顯示，今年以來外資正在積極布局

中國股票資產，而長期基本面驅動成為它們為Ａ股市場投下信心票的關鍵因素。





《證券時報》



證監會：金亞科技涉嫌欺詐發行移送公安

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金亞科技涉嫌欺詐發行案有了新進展。６月２６日，證監會通報，經調查發現，除涉嫌構成欺詐

發行外，金亞科技和相關人員還存在偽造金融票證、挪用資金以及違規披露、不披露重要信息等

犯罪嫌疑。就此，證監會專門與公安機關進行了會商，決定將金亞科技及相關人員涉嫌欺詐發行

等犯罪問題移送公安機關依法追究刑事責任。



樂視網澄清：與香港時穎及ＦＦ無關係

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６月２５日，一則恆大集團以６７﹒４６億港元收購香港時穎１００％股份的消息，不僅讓大洋

彼岸的賈躍亭長舒一口氣，也再一次點燃了國內Ａ股投資者的炒作熱情。６月２６日，樂視網（

深：３００１０４）全天一字漲停。樂視網晚間披露了一份澄清公告，稱公司目前無法確認ＦＦ

的資金來源與公司關聯方應收款項或賈躍亭未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。截

至目前，公司與香港時穎公司、ＳｍａｒｔＫｉｎｇ公司、ＦＦ均無股權關係或合作關係。



依法從嚴監管繼續 證監會上半年罰沒逾６０億元

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今年上半年，監管部門依法從嚴監管的高壓態勢不變。日前，金亞科技因涉嫌欺詐發行股票等違

法行為，已被證監會移送公安機關。金亞科技或成為繼欣泰電氣後，第二家因欺詐發行而被強制

退市的創業板上市公司。據證監會網站信息，截至６月２６日，２０１８年僅證監會層面開出的

罰單超過４０張，罰沒金額逾６０億元，罰單數量和罰沒款金額仍處歷史高位。（ｋｌ）

