【駐京專電】中證監：對金亞科技頂格罰款６０萬，董事長罰９０萬

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證監會公告，依法對金亞科技

（深：３０００２８）２０１４年度報告虛假陳述給予６０萬元（人民幣．下同）頂格罰款，對

董事長、實際控制人周旭輝合計給予９０萬元頂格罰款，對多名直接責任人員給予處罰。案件查

辦過程中，根據有關線索，同時對金亞科技涉嫌欺詐發行等違法犯罪問題進行了全面查處。

中證監調查發現，金亞科技為了達到發行上市條件，通過虛構客戶、虛構業務、偽造合同、

虛構回款等方式虛增收入和利潤，騙取首次公開發行（ＩＰＯ）核准。其中２００８年、

２００９年１月至６月虛增利潤金額分別達到３７３６萬元、２２８７萬元，分別佔當期公開披

露利潤的８５％、１０９％。上述行為涉嫌構成欺詐發行股票罪。

調查還發現，金亞科技和相關人員還存在偽造金融票證、挪用資金以及違規披露、不披露重

要信息等犯罪嫌疑。中證監專門與公安機關進行了會商，決定將金亞科技及相關人員涉嫌欺詐發

行等犯罪問題移送公安機關依法追究刑事責任。

目前，中證監正在對金亞科技ＩＰＯ保薦機構、證券服務機構及其從業人員的執業行為進行

全面調查。初步查明，保薦機構聯合證券、審計機構廣東大華德律會計師事務所、法律服務機構

天銀律師事務所涉嫌出具含有虛假內容的證明文件，將依法嚴肅處理。

中證監稱，欺詐發行、違規披露嚴重違反信息披露制度，嚴重損害廣大投資者合法權益，嚴

重破壞市場誠信基礎，始終是證監會監管執法的重中之重。本案移送是中證會綜合運用行政刑事

懲戒體系遏制ＩＰＯ環節違法犯罪、淨化市場環境的重要工作舉措。證監會將全力支持公安司法

機關的偵查、起訴和審判工作，依法嚴肅追究違法主體的法律責任。市場各方應以此案為鑒，保

證披露信息真實、準確、完整，共同維護資本市場長期健康穩定發展。

