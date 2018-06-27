《經濟通通訊社２７日專訊》在岸人民幣兌美元一度跌破６﹒６關口，最低至
６﹒６０２６，日內跌２００點。離岸人民幣兌美元亦跌破６﹒６關口，現報６﹒６０６６，日
內跌２００點，創２０１７年１２月２０日以來新低。離岸人民幣連跌１０天，至少追平
２０１６年以來最長連跌紀錄。
人民幣兌美元中間價今報６﹒５５６９，為２０１７年１２月２５日以來最低，較上個交易
日大跌３８９點子，連續第六日下跌，跌幅創逾五個月新低。
《證券日報》引述專家稱，人民幣適度貶值可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事
。（ｌｃ）
27/06/2018 09:59
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣雙雙跌破６﹒６關口
《經濟通通訊社２７日專訊》在岸人民幣兌美元一度跌破６﹒６關口，最低至
６﹒６０２６，日內跌２００點。離岸人民幣兌美元亦跌破６﹒６關口，現報６﹒６０６６，日
內跌２００點，創２０１７年１２月２０日以來新低。離岸人民幣連跌１０天，至少追平
２０１６年以來最長連跌紀錄。
人民幣兌美元中間價今報６﹒５５６９，為２０１７年１２月２５日以來最低，較上個交易
日大跌３８９點子，連續第六日下跌，跌幅創逾五個月新低。
《證券日報》引述專家稱，人民幣適度貶值可為中國應對貿易局勢留有餘地，所以不是壞事
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