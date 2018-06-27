《中國要聞》中國新能源客車５月產出按年增６﹒５倍創今年新高

《經濟通通訊社２７日專訊》工信部整車出廠合格證產量數據顯示，５月國內新能源客車產

量１﹒４９萬輛，較４月的７１６２輛增長１０７﹒８％，按年增長６５４％。

今年５月新能源客車產量為歷年５月產量之最，往年１﹒５萬輛的產出僅在最後一個季度有

所體現。就單月產量看，宇通客車（滬：６０００６６）、南京金龍、中通客車

（深：０００９５７）分別以３７９１輛、１１９２輛、９４８輛排名前三。（ｌｃ）

