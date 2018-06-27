《經濟通通訊社２７日專訊》在岸人民幣兌美元拉升約１６０點，回升至６﹒５９９９、離
岸人民幣兌美元拉升２００點，報６﹒５９６３，均收復６﹒６關口。（ｌｃ）
27/06/2018 11:24
【聚焦人幣】人民幣短線回升，離岸在岸均收復６﹒６關口
《經濟通通訊社２７日專訊》在岸人民幣兌美元拉升約１６０點，回升至６﹒５９９９、離
岸人民幣兌美元拉升２００點，報６﹒５９６３，均收復６﹒６關口。（ｌｃ）
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