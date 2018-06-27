【貿易開戰】美國２７０多家商業組織呼籲限制總統徵收關稅權力

《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華社》報道，美國２７０多家全國和地方性商業組織

２６日發表聯名信，呼籲國會通過立法限制總統基於國家安全理由徵收關稅的權力。

這些商業組織支持參議院外交委員會主席科克和其他參議員提出的一項議案。根據該議案，

美國總統根據２３２條款限制進口時，必須先向國會提交相關限制進口方案，然後由國會在６０

天內討論和投票表決。這不僅適用於美國政府未來的「２３２調查」，也適用於過去兩年進行的

「２３２調查」。（ｂｉ）

