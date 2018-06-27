《經濟通通訊社２７日專訊》國開行新聞辦公室澄清，就所謂「國開行相關領導」就棚改融
資相關問題發表了言論並回覆記者提問一事，國家開發銀行從未授權任何人員參加該電話會議並
代表開發銀行發表言論，有關言論不代表國家開發銀行。（ｌｃ）
27/06/2018 12:00
【棚改變調】國開行：從未授權任何人員就棚改貸參與採訪
《經濟通通訊社２７日專訊》國開行新聞辦公室澄清，就所謂「國開行相關領導」就棚改融
資相關問題發表了言論並回覆記者提問一事，國家開發銀行從未授權任何人員參加該電話會議並
代表開發銀行發表言論，有關言論不代表國家開發銀行。（ｌｃ）
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