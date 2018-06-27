【聚焦人幣】中國外匯投資院院長：年內人民幣兌美元或跌破７

《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯投資研究院院長譚雅玲在《中新經緯》撰文指，預計

年內人民幣兌美元匯率將持續貶值，存在破７的概率；這符合中國經濟階段需求，人民幣兌美元

匯率基點在６﹒６元附近，有利於外貿發展對實體經濟以及市場信心的穩固，人民幣高估風險需

要防範。

她認為，人民幣破７不是壞事，但時機、節奏很重要。人民幣升值破６﹒２不是好事，這一

價位不利於中國外貿與經濟穩定、持續發展。（ｌｃ）

