《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯投資研究院院長譚雅玲在《中新經緯》撰文指，預計
年內人民幣兌美元匯率將持續貶值，存在破７的概率；這符合中國經濟階段需求，人民幣兌美元
匯率基點在６﹒６元附近，有利於外貿發展對實體經濟以及市場信心的穩固，人民幣高估風險需
要防範。
她認為，人民幣破７不是壞事，但時機、節奏很重要。人民幣升值破６﹒２不是好事，這一
價位不利於中國外貿與經濟穩定、持續發展。（ｌｃ）
27/06/2018 14:43
【聚焦人幣】中國外匯投資院院長：年內人民幣兌美元或跌破７
《經濟通通訊社２７日專訊》中國外匯投資研究院院長譚雅玲在《中新經緯》撰文指，預計
年內人民幣兌美元匯率將持續貶值，存在破７的概率；這符合中國經濟階段需求，人民幣兌美元
匯率基點在６﹒６元附近，有利於外貿發展對實體經濟以及市場信心的穩固，人民幣高估風險需
要防範。
她認為，人民幣破７不是壞事，但時機、節奏很重要。人民幣升值破６﹒２不是好事，這一
價位不利於中國外貿與經濟穩定、持續發展。（ｌｃ）
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
|國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
|FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰