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即市新聞

27/06/2018 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５％，釀酒航空股領跌石油股撐市

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易摩擦仍未明朗，在未有利好消息刺激之下，滬深股市
向下。滬綜指上日（２６日）正式跌入熊市，今早大部分時間表現牛皮，惟半日收市前跌幅略有
擴大，收報２８３１﹒５８點，跌０﹒４５％，深成指跌０﹒８５％，創業板跌０﹒７２％。人
民銀行連續三日在公開市場收水，兩市半日成交縮減近１４％，至１７８９﹒６億元人民幣。

＊航空、地產股跌勢未止＊

　　人民幣繼續轉弱，中間價六連跌，而在岸及離岸價亦一度跌穿６﹒６關口，加上隔晚國際油
價顯著上升，航空股沽壓未止。南航（滬：６０００２９）挫５％，東航（滬：６００１１５）
及國航（滬：６０１１１１）分別挫３％及４％。
　　人民幣貶值亦導致房企外債壓力上升，加上國開行證實棚改貸款收緊，中央亦據稱有意藉此
遏制樓價，而長沙、西安、杭州等地的樓市調控政策亦升級，地產股在多項負面因素打擊下持續
走低。招商蛇口（深：００１９７９）挫４％，萬科（深：０００００２）及保利
（滬：６０００４８）均挫３％。
　　有傳保險業市場亂象整治工作即將啟動，今年將會加大對現場檢查的投入，行政處罰力度亦
會較去年嚴謹。太保（滬：６０１６０１）跌２％，平保（滬：６０１３１８）及新華保險
（滬：６０１３３６）跌約１％。
　　報道指發改委醞釀建立新能源智能化汽車整合研發平台，安凱客車（深：０００８６８）等
５股漲停，比亞迪（深：００２５９４）升近３％。
　　消費品股回吐，貴州芽台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）分別跌２％
及３％，伊利（滬：６００８８７）挫４％。

＊石油股撐市，紙業股未受壓＊

　　美國促請盟國１１月起停止進口伊朗原油，刺激國際油價急升，中石油
（滬：６０１８５７）及中石化（滬：６０００２８）齊漲３％。
　　人民幣貶值未有打壓紙業股，太陽紙業（深：００２０７８）及晨鳴紙業
（深：０００４８８）分別升１％及２％。
　　芯片股繼續有吸納，上海新陽（深：３００２３６）漲７％，隆基股份
（滬：６０１０１２）漲４％。（ｋｌ）

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