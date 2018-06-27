《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５％，釀酒航空股領跌石油股撐市

《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易摩擦仍未明朗，在未有利好消息刺激之下，滬深股市

向下。滬綜指上日（２６日）正式跌入熊市，今早大部分時間表現牛皮，惟半日收市前跌幅略有

擴大，收報２８３１﹒５８點，跌０﹒４５％，深成指跌０﹒８５％，創業板跌０﹒７２％。人

民銀行連續三日在公開市場收水，兩市半日成交縮減近１４％，至１７８９﹒６億元人民幣。



＊航空、地產股跌勢未止＊



人民幣繼續轉弱，中間價六連跌，而在岸及離岸價亦一度跌穿６﹒６關口，加上隔晚國際油

價顯著上升，航空股沽壓未止。南航（滬：６０００２９）挫５％，東航（滬：６００１１５）

及國航（滬：６０１１１１）分別挫３％及４％。

人民幣貶值亦導致房企外債壓力上升，加上國開行證實棚改貸款收緊，中央亦據稱有意藉此

遏制樓價，而長沙、西安、杭州等地的樓市調控政策亦升級，地產股在多項負面因素打擊下持續

走低。招商蛇口（深：００１９７９）挫４％，萬科（深：０００００２）及保利

（滬：６０００４８）均挫３％。

有傳保險業市場亂象整治工作即將啟動，今年將會加大對現場檢查的投入，行政處罰力度亦

會較去年嚴謹。太保（滬：６０１６０１）跌２％，平保（滬：６０１３１８）及新華保險

（滬：６０１３３６）跌約１％。

報道指發改委醞釀建立新能源智能化汽車整合研發平台，安凱客車（深：０００８６８）等

５股漲停，比亞迪（深：００２５９４）升近３％。

消費品股回吐，貴州芽台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）分別跌２％

及３％，伊利（滬：６００８８７）挫４％。



＊石油股撐市，紙業股未受壓＊



美國促請盟國１１月起停止進口伊朗原油，刺激國際油價急升，中石油

（滬：６０１８５７）及中石化（滬：６０００２８）齊漲３％。

人民幣貶值未有打壓紙業股，太陽紙業（深：００２０７８）及晨鳴紙業

（深：０００４８８）分別升１％及２％。

芯片股繼續有吸納，上海新陽（深：３００２３６）漲７％，隆基股份

（滬：６０１０１２）漲４％。（ｋｌ）

