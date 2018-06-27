《Ａ股行情》滬綜指收跌１％二千八失而復得，白酒地產股跳水

《經濟通通訊社２７日專訊》中美貿易摩擦繼續拖累Ａ場下沉，雖然美國總統特朗普確認限

制投資是針對所有國家，不只是針對中國，但有傳國家主席習近平要求各省市及部委做好貿易戰

全面爆發的準備。貿易戰火燃燒，內地股匯雙殺。

滬綜指繼上日（２６日）正式跌入熊市後，今早大部分時間表現牛皮，惟午後跌勢顯著加劇

，一度跌穿２８００點大關，低位見２７９８點，再創２０１６年５月３０月以來最低，收市報

２８１３﹒１８點，創逾２５個月收市新低，跌１﹒１％，連跌三個交易日，深成指跌

１﹒８３％，創業板跌１﹒１９％。人民銀行連續三日在公開市場收水，惟兩市全日成交略增至

３２６２億元人民幣。外資出逃，互聯互通北向合計淨流出１１﹒６億元人民幣。

除了股市走下坡外，人民幣近日亦急速貶值，對股市雪上加霜。市場擔心人行有意令人民幣

貶值，人民幣中間價六連跌，今日下調３８９點子，跌幅為去年１月以來最大，而在岸及離岸價

亦一度跌穿６﹒６關口。



＊消費品股跳水、航空地產股未止跌＊



消費品股午後沽盤湧現，貴州茅台（滬：６００５１９）及五糧液（深：０００８５８）分

別挫４％及６％，伊利（滬：６００８８７）挫５％，家電股美的（深：０００３３３）及格力

（深：０００６５１）齊挫近４％。

人民幣轉弱，加上隔晚國際油價顯著上升，航空股沽壓未止。南航（滬：６０００２９）及

國航（滬：６０１１１１）挫３％－４％，東航（滬：６００１１５）尾市跌幅顯著收窄，收市

微跌０﹒６％。

人民幣貶值亦導致房企外債壓力上升，加上國開行證實棚改貸款收緊，中央亦據稱有意藉此

遏制樓價，而長沙、西安、杭州等地的樓市調控政策亦升級，地產股在多項負面因素打擊下持續

走低。龍頭招商蛇口（深：００１９７９）、萬科（深：０００００２）及保利

（滬：６０００４８）重挫，跌幅介乎４％－６％。

有傳保險業市場亂象整治工作即將啟動，今年將會加大對現場檢查的投入，業界估計行政處

罰力度會較去年嚴謹。平保（滬：６０１３１８）跌近３％，太保（滬：６０１６０１）跌２％

，新華保險（滬：６０１３３６）跌１％，國壽（滬：６０１６２８）則靠穩。

四大行亦全線向下，建行（滬：６０１９３９）及工行（滬：６０１３９８）跌２％，農行

（滬：６０１２８８）及中行（滬：６０１９８８）亦跌近１％。



＊石油、紙業股撐市＊



美國促請盟國１１月起停止進口伊朗原油，刺激國際油價急升，中石油

（滬：６０１８５７）及中石化（滬：６０００２８）分別升２％及３％。

人民幣貶值未有打壓紙業股，分析指，造紙大廠開始限產保價，市場預期紙價有望企穩上升

，晨鳴紙業（深：０００４８８）升１％，太陽紙業（深：００２０７８）升０﹒４％。

（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４５９﹒２６ －２﹒０３



上證綜合指數 ２８１３﹒１８ －１﹒１０ １４２４﹒００

深證綜合指數 １５７５﹒５７ －１﹒２９ １８３８﹒００



上證Ｂ股指數 ２８８﹒０７ －０﹒０７ ０﹒９１

深證Ｂ股指數 １０４７﹒７９ －０﹒４７ ０﹒７９



上證１８０指數 ７４８２﹒０７ －１﹒７８

上證３８０指數 ４６９４﹒７２ －１﹒２１



深證成份指數 ９１６８﹒６６ －１﹒８３

中小創新指數 １８３６﹒０３ －０﹒８１

深圳創業板指數 １５４６﹒２３ －１﹒１９

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