  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/06/2018 11:07

《股林淘金－林家亨》小米（０１８１０）可博短線

　　《股林淘金》美國總統特朗普威脅，將對來自歐盟的所有進口汽車徵收２０％關稅；同時，
美國財政部正計劃，禁止外資企業收購涉及「重大工業技術」的當地科技公司，令市場憂慮貿易
戰升級，加上人民幣貶值速度有加快跡象，令中港股市受壓，但由於港股短期跌勢過急，不排除
會有超賣反彈。
　
　　近期大家最留意的新股相信一定是小米（０１８１０），雖然不少投資者認為小米一開始定
價太高，加上近期投資市場氣氛比較審慎，認購反應不算太熱烈。然而近期在中國取消發行
ＣＤＲ後，小米上市定價下調近四成，價值回歸合理水平，加上遞交上市文件當日，即宣布跟長
和（００００１）進行全球策略合作，小米產品將在長和旗下各地的電訊零售部門出售。此外，
長和創辦人李嘉誠，阿里巴巴集團董事局主席馬雲及騰訊控股主席馬化騰，均以個人身份認購小
米股票，反映一眾超級富豪對小米投下信心一票，而且小米創辦人雷軍有名星效應，曾帶領金山
軟件（０３８８８）發展，投資者不妨以現金認購，宜在暗盤價於市場出售，相信有獲利的機會

　
＊中國全通有大折讓＊
　
　　近期由於市況不穩，投資者不妨留意現金比較充裕的公司，中國全通（００６３３）便是其
中之一。集團早前宣布以總代價人民幣１７﹒５０億元，出售河北諾特通信技術有限公司及河北
浩廣通信科技有限公司之全部股權予中國榮勝集團有限公司，買方須於３０個月以內以現金方式
支付。

　　集團計劃將所得款項用作發展新能源業務、研發新資訊通信技術及發展高端生產的一般營運
資金。管理層認為是次重大出售對集團發展非常有利。首先，是次出售之業務主要從事以２Ｇ及
３Ｇ技術提供資訊通訊解決方案，其業務已相當成熟，細分市場競爭日趨激烈，預期增長空間有
限。此外，集團的現金儲備將會大大提升，為將來在更有發展前景的ＩＣＴ高端製造及新能源領
域的投資和併購機會作充足準備。
　
　　最後，是次出售亦有助中國全通精簡業務架構，提升行政管理效益，目前集團股息收益率高
達約６。５％，根據《經濟通》及《彭博通訊社》的資料顯示，集團的現時的每股淨資產也達
２元人民幣，估值吸引，投資者可以留意。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN