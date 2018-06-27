《股林淘金－林家亨》小米（０１８１０）可博短線

《股林淘金》美國總統特朗普威脅，將對來自歐盟的所有進口汽車徵收２０％關稅；同時，

美國財政部正計劃，禁止外資企業收購涉及「重大工業技術」的當地科技公司，令市場憂慮貿易

戰升級，加上人民幣貶值速度有加快跡象，令中港股市受壓，但由於港股短期跌勢過急，不排除

會有超賣反彈。



近期大家最留意的新股相信一定是小米（０１８１０），雖然不少投資者認為小米一開始定

價太高，加上近期投資市場氣氛比較審慎，認購反應不算太熱烈。然而近期在中國取消發行

ＣＤＲ後，小米上市定價下調近四成，價值回歸合理水平，加上遞交上市文件當日，即宣布跟長

和（００００１）進行全球策略合作，小米產品將在長和旗下各地的電訊零售部門出售。此外，

長和創辦人李嘉誠，阿里巴巴集團董事局主席馬雲及騰訊控股主席馬化騰，均以個人身份認購小

米股票，反映一眾超級富豪對小米投下信心一票，而且小米創辦人雷軍有名星效應，曾帶領金山

軟件（０３８８８）發展，投資者不妨以現金認購，宜在暗盤價於市場出售，相信有獲利的機會

。



＊中國全通有大折讓＊



近期由於市況不穩，投資者不妨留意現金比較充裕的公司，中國全通（００６３３）便是其

中之一。集團早前宣布以總代價人民幣１７﹒５０億元，出售河北諾特通信技術有限公司及河北

浩廣通信科技有限公司之全部股權予中國榮勝集團有限公司，買方須於３０個月以內以現金方式

支付。



集團計劃將所得款項用作發展新能源業務、研發新資訊通信技術及發展高端生產的一般營運

資金。管理層認為是次重大出售對集團發展非常有利。首先，是次出售之業務主要從事以２Ｇ及

３Ｇ技術提供資訊通訊解決方案，其業務已相當成熟，細分市場競爭日趨激烈，預期增長空間有

限。此外，集團的現金儲備將會大大提升，為將來在更有發展前景的ＩＣＴ高端製造及新能源領

域的投資和併購機會作充足準備。



最後，是次出售亦有助中國全通精簡業務架構，提升行政管理效益，目前集團股息收益率高

達約６。５％，根據《經濟通》及《彭博通訊社》的資料顯示，集團的現時的每股淨資產也達

２元人民幣，估值吸引，投資者可以留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

