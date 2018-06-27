《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５６９，較上個交易日大跌
３８９點子，六連跌，創逾半年新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５７點子，報６﹒５７１７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５５６０。（ｌｃ）
27/06/2018 09:45
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１５７點子，報６﹒５７１７
《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５６９，較上個交易日大跌
３８９點子，六連跌，創逾半年新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５７點子，報６﹒５７１７，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒５５６０。（ｌｃ）
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