【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１５７點子，報６﹒５７１７

《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５５６９，較上個交易日大跌

３８９點子，六連跌，創逾半年新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１５７點子，報６﹒５７１７，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒５５６０。（ｌｃ）

