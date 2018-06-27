《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５９５０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌大３９０點子，連續第五日下跌，並創去年１２月１９日以來
的新低。全日在６﹒６１５９至６﹒５７１７之間波動。
離岸、在岸人民幣兌美元今日一度急速下行，接連跌破６﹒６０、６﹒６１，後在岸匯價跌
幅收窄。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０４點子，報６﹒６１２４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５５６９，較上個交易日跌３８９點子，已連續第六日下
跌，創去年１２月２５日以來最低。（ｌｃ）
27/06/2018 16:41
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３９０點子，創逾半年新低
《經濟通通訊社２７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５９５０，
較上個交易日４時３０分收盤價跌大３９０點子，連續第五日下跌，並創去年１２月１９日以來
的新低。全日在６﹒６１５９至６﹒５７１７之間波動。
離岸、在岸人民幣兌美元今日一度急速下行，接連跌破６﹒６０、６﹒６１，後在岸匯價跌
幅收窄。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３０４點子，報６﹒６１２４。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５５６９，較上個交易日跌３８９點子，已連續第六日下
跌，創去年１２月２５日以來最低。（ｌｃ）
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