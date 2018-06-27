《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）逆
回購操作。公開市場今日有７００億元７天、４００億元１４天、１０００億元２８天逆回購到
期，即今日淨回籠１５００億元。（ｌｃ）
27/06/2018 09:20
【人行收水】消息稱人行今進行６００億逆回購，淨回籠１５００億
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）逆
回購操作。公開市場今日有７００億元７天、４００億元１４天、１０００億元２８天逆回購到
期，即今日淨回籠１５００億元。（ｌｃ）
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