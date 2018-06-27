【人行收水】人行６００億逆回購利率持平，淨回籠１５００億

《經濟通通訊社２７日專訊》銀行體系流動性充裕，人民銀行公布，今日進行的６００億元

（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有７００億元７天、４００億元１４天、１０００億元２８天逆回購到期，即

今日淨回籠１５００億元。（ｌｃ）

