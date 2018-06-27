《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息透露，加拿大政府正在準備採取新措施，防止
外國生產商將鋼材輸出到加拿大，再轉往美國銷售，藉此避開美國最新實施的關稅制度，新措施
料將包括對特定鋼材進口實施新配額，超過配額的部分將施加關稅。消息指，加拿大政府尚未敲
定方案，最早可能會在下周公布。加拿大有關當局未予置評。
此前傳歐盟已在考慮類似措施，以阻止原本銷往美國的鋼材湧入歐盟各國。（ｅｙ）
27/06/2018 11:09
【貿易開戰】外媒：加拿大政府擬對外國進口鋼材實施新配額
《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息透露，加拿大政府正在準備採取新措施，防止
外國生產商將鋼材輸出到加拿大，再轉往美國銷售，藉此避開美國最新實施的關稅制度，新措施
料將包括對特定鋼材進口實施新配額，超過配額的部分將施加關稅。消息指，加拿大政府尚未敲
定方案，最早可能會在下周公布。加拿大有關當局未予置評。
此前傳歐盟已在考慮類似措施，以阻止原本銷往美國的鋼材湧入歐盟各國。（ｅｙ）
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