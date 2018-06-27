【新股上市】紡織品製造商獅丹努向中證監申請在港發行Ｈ股

《經濟通通訊社２７日專訊》浙江東方（滬：６００１２０）持股４５％的紡織品公司獅丹

努集團股份有限公司，已正式向中證監申請在香港發行Ｈ股，審批材料已被中證監接收。浙江東

方表示，會積極支持並推進獅丹努Ｈ股上市。（ｅｙ）

