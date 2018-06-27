【貿易開戰】美智庫：習近平曾要求各省市部委做好貿易戰爆發準備

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電報道，美國宏觀政策智囊機構ＳＧＨ Ｍａｃｒｏ

Ａｄｖｉｓｏｒｓ的首席執行官Ｓａｓｓａｎ Ｇｈａｈｒａｍａｎｉ向客戶發送一則報告，報

告稱中國國家主席習近平曾主持首次專門研究中美關係的最高決策層會議，習近平發言超過兩個

小時，其間要求各省市和部委做好貿易戰全面爆發的準備。

報告判斷，中國政府相信已不可避免美國對３４０億美元的中國商品加徵關稅，將會作出反

擊，並預計短期內人民幣會持續貶值。報告補充，人行不會進一步增持美國國債，反而會「適當

」減持。（ｅｙ）

