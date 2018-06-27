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即市新聞

27/06/2018 11:23

【ＦＯＣＵＳ】侵侵再落投資牌，阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰

　　【ＦＯＣＵＳ】貿易戰大兵壓境，內地資本市場進入「股匯雙殺」模式，不單滬指跌入技術
性熊市，人民幣兌美元六連跌勢錄２０１５年「８．１１」後最大單月跌幅。消息指，最高層近
日主持決策層會議，首次單講中美關係，更要求各省市和部委做好貿易戰全面爆發及持久戰準備
，似有「全國皆兵」之勢。

＊如拿在華美企開刀，或引撤資潮＊

　　侵侵７月６日對華首批３４０億美元商品開徵關稅大限漸近，中美絲毫無談判跡象。隨著美
國眾議院周二（２６日）壓倒性通過一項加強審查外國投資的法案，中美關係似正愈來愈趨近質
變的臨界點。
　　鷹派悍將白宮貿易顧問納瓦羅稍早一度指，任何投資限制都將是單獨針對中國。不過，侵侵
最新表態暗示，中國不會成為唯一的目標，他傾向於由美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）來實
施，而非引用１９７７年冷戰時的《國際緊急經濟權力法》，宣布「經濟緊急狀態」這樣的強火
力。
　　侵侵在關稅牌後再落投資牌，似是回應中國國家主席習近平上周四（２１日）對歐美跨國公
司高層所言，「西方有個說法，如果別人打你左臉，你要把右臉也伸過去，而在中國文化中，你
要以牙還牙。」市場憂慮，如中國拿在華美企開刀，或引發撤資潮。

＊官媒出口術難抵「聰明錢」撤出＊

　　另有消息指，國務院副總理劉鶴將貿易戰定性為「打擊中國崛起的戰爭」，中宣部要求媒體
「輿論要把握好力度，不升級，不擴大範圍」，突出正面宣傳，不要再使用「中國製造２０２５
」等。
　　今日《中國證券報》、《上海證券報》頭版齊齊引述中證協、滬深交易所稱「股票質押融資
風險總體可控」；《證券日報》頭版則引述國家統計局局長稱「經濟運行穩中向好，高質量發展
向前邁進」。
　　儘管如此，出口術似無法抵擋「聰明錢」撤出。關稅戰、投資戰會否進而走向金融戰、地緣
戰？追蹤Ａ股的金瑞博時ＭＳＣＩ中國Ａ股ＥＴＦ（ＫＢＡ）周二交易量暴增至過去
一年日均水平的逾１０倍，離岸人民幣遠匯３個交易日累挫近２０００點，或有啟示。
　　「魔鬼藏在細節中」。招股進入第二日的小米（０１８１０）據報慘遭投資者抽飛，其上市
後走勢；人幣貶勢到６﹒７時會否最終引發當局出手－－新科技熱潮和「市場之錨」地位是否得
啖笑，料可很快揭曉。《經濟通通訊社　俞瑾》

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