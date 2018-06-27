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即市新聞

27/06/2018 09:47

《投資智慧－鄧聲興》空置稅公布在即，惟整體樓價短期下跌機會微

　　《投資智慧》本港土地供應不足問題日益嚴重，消息指政府周四（２７日）將會召開特別行
政會議，討論多項新房屋政策措施，當中包括爭議最大的一手樓「空置稅」。雖然新措施可能導
致發展商加快出售存貨，不過相信整體樓價短期內下跌機會不大。為達到收入最大化及減低空置
稅成本，發展商新盤開價策略將有機會改變；加上在日後投地時，因預計持貨成本增加，為確保
最低利潤，出價不會如以往進取。與此同時，發展商亦很大機會趁市場對住宅需求大時，把額外
的成本轉嫁買家。

　　據政府數據顯示，截至去年底，空置的４﹒２萬伙中，約２１％為新建單位，較２０１３年
錄得的８％顯著上升；原因是部分發展商採取善價而沽的銷售策略。不過，數字仍遠低於
２００６年錄得的３成，當時就達１﹒９萬伙。

　　此外，當局亦準備增加公營房屋比例，將部分原本用作發展私樓的用地，改為興建公營房屋
；相信增加公營土地供應為最直接有效解決市民基本居住需求，但預計項目涉及規劃的需時較長
，未能在短期內完成。同時，會議可能提出新的資助房屋定價方式，將資助房屋售價跟市價脫勾
。事實上，若當局以實際承擔能力定價，可使有房屋需要的市民更容易上樓。
《香港股票分析師協會主席　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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