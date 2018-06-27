《缸邊嫺談－黃惠嫺》港華燃氣（１０８３）政策支持下發展空間大

《缸邊嫺談》近日內地即將發布及實施《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》。計劃提出當然是

要解決空氣污染問題。霧霾問題一直困擾內地，要著力減少重污染天氣，當然要在能源消費中著

手。要著力提高可再生能源及潔淨能源的利用率，向低煤轉型，中央在《能源「十三五」規劃》

、《關於加快推進天然氣利用的意見》及《天然氣發展「十三五」規劃》中亦提到，逐步將天然

氣培育成為主體能源之一，２０２０年天然氣佔一次能源消費比例要在８﹒３％至１０％，再加

上「煤改氣」，《北方地區冬季清潔取暖規劃（２０１７－２０２１年）》等一系列可增加天然

氣利用的規劃，未來數年天然氣的消費將會有明顯的增長。



＊廣西江蘇新增項目＊



今年初，港華燃氣（０１０８３）新增了一個城市管道燃氣項目，項目為位於廣西柳州市柳

江區，項目將與同位於廣西的桂林、中威城市管道燃氣項目發揮區域協同效應；以及今年初新增

了兩個分布式能源項目，項目位於江蘇省徐州市賈汪區與山東省青島市即墨創智新區，五年後天

然氣等值用氣量分別可達１﹒５億立方米與８００萬立方米。

集團去年的銷售量增長１８％至８４億立方米，而集團管理層已預計２０１８首季增長亦達

到１７％，相信隨著內地進出口以及消費均有大增幅，加上在煤改氣政策、城鎮化率上升、新投

產及新增項目的增加下，預期集團２０１８年的銷氣量增長可達雙位數。



＊分拆業務Ａ股上市＊



去年１１月集團將旗下持有４３％股權的佛山燃氣（深：００２９１１）分拆於深圳證券交

易所上市，集資７﹒８１億元人民幣。集資所得將用於佛山市天然氣高壓管網三期工程、佛山市

三水區天然氣利用二期工程和高要市管道天然氣項目二期工程。分拆上市有助擴大於區內及周邊

區域的營運，以及反映集團旗下項目的真正價值。雖然發改委於５月底時宣布統一居民及非居民

用戶的天然氣定價機制及基準價格，居民門站氣價將被上調最多０﹒３５元人民幣，６月１０日

起實施，會令燃氣分銷商的毛利受壓，消息亦令集團的股價於高位回落，但集團已表明，燃氣分

銷商可在９月前與地方政府洽商終端用戶的氣價，相信可將上游天然氣價格的升幅轉嫁給終端用

戶。而集團預期今年的售氣可達１００億立方米，到２０２２年，單是分散式能源相關的天然氣

銷量可望達３５億立方米，市場潛力大，集團未來會加大對分布式能源投資。



＊７﹒３元附近吸納＊



長遠而言，「建設美麗中國」、「保衛藍天」已成國家的重要政策，天然氣的利用率將會不

斷提升，在十三五規劃下，城市燃氣是中國清潔能源發展政策的核心，集團亦會抓緊國家「煤改

氣」政策所帶來的機遇，爭取更多燃氣分銷項目，提升集團的收入。投資者可考慮於７﹒３元附

近的位置增持或吸納，目標價為８﹒３７港元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

