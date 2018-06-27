《經濟通通訊社２７日專訊》內地民辦教育集團－－天立教育已通過港交所上市聆訊，市場
消息人士指出，擬發售５億股，每股招股價介乎２﹒２６元至２﹒６６元，集資１１﹒３億至
１３﹒３億元。
據稱，天立教育已引入惠理（００８０６）、上海景林資產為基石投資者，分別認購總值約
１０００萬美元（７８４７萬港元）及２０００萬美元（１﹒５７億港元）的股份。
華僑城（０３３６６）今早（２７日）公布認購天立教育股份，認購金價不超過２﹒３億元
人民幣（約２﹒７３億港元）。（ｅｃ）
27/06/2018 11:22
【新股上市】消息指天立教育在港掛牌，集資最多１３﹒３億
《經濟通通訊社２７日專訊》內地民辦教育集團－－天立教育已通過港交所上市聆訊，市場
消息人士指出，擬發售５億股，每股招股價介乎２﹒２６元至２﹒６６元，集資１１﹒３億至
１３﹒３億元。
據稱，天立教育已引入惠理（００８０６）、上海景林資產為基石投資者，分別認購總值約
１０００萬美元（７８４７萬港元）及２０００萬美元（１﹒５７億港元）的股份。
華僑城（０３３６６）今早（２７日）公布認購天立教育股份，認購金價不超過２﹒３億元
人民幣（約２﹒７３億港元）。（ｅｃ）
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