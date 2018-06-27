《經濟通通訊社２７日專訊》外媒引述市場消息人士指出，齊屹科技（０１７３９）計劃推
遲在港上市計劃，主要是市場狀況轉差。
齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，早於上周四（２１日）起至本周二（２６
日）公開招股，原計劃下月５日掛牌，招股價介乎６﹒８元至９元，集資最多２１﹒７８億元。
高盛（亞洲）及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｅｃ）
27/06/2018 13:04
【ＩＰＯ反應】消息指齊屹科技（０１７３９）推遲上市計劃
《經濟通通訊社２７日專訊》外媒引述市場消息人士指出，齊屹科技（０１７３９）計劃推
遲在港上市計劃，主要是市場狀況轉差。
齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，早於上周四（２１日）起至本周二（２６
日）公開招股，原計劃下月５日掛牌，招股價介乎６﹒８元至９元，集資最多２１﹒７８億元。
高盛（亞洲）及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｅｃ）
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
|國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
|FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰