【新股上市】消息指映客互娛擬在港上市，集資最多１５﹒１億元

《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息人士指出，內地直播平台「映客」之母公司映客互娛

，擬在港公開招股上市，發售３﹒０２３億股，每股作價３﹒８５至５元，集資最多１５﹒１億

元。預期在７月１２日掛牌。

中金、花旗及德銀任聯席保薦人。（ｅｃ）

