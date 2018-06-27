《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息人士指出，內地直播平台「映客」之母公司映客互娛
，擬在港公開招股上市，發售３﹒０２３億股，每股作價３﹒８５至５元，集資最多１５﹒１億
元。預期在７月１２日掛牌。
中金、花旗及德銀任聯席保薦人。（ｅｃ）
27/06/2018 13:32
【新股上市】消息指映客互娛擬在港上市，集資最多１５﹒１億元
《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息人士指出，內地直播平台「映客」之母公司映客互娛
，擬在港公開招股上市，發售３﹒０２３億股，每股作價３﹒８５至５元，集資最多１５﹒１億
元。預期在７月１２日掛牌。
中金、花旗及德銀任聯席保薦人。（ｅｃ）
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