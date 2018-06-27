【新股上市】市傳「找鋼網」在港上市籌最多３１﹒４億元

《經濟通通訊社２７日專訊》內地最大鋼鐵電商平台「找鋼網」尋求以「同股不同權」方式

在港上市，市場消息人士指出，其計劃集資３億至４億美元（約２３﹒５億至３１﹒４億港元）

，保薦人包括花旗、招商證券及高盛。

「找鋼網」將是第三家在港以「同股不同權」方式上市的股份，前兩家分別是小米集團

（０１８１０）及美團點評。（ｅｃ）

