《經濟通通訊社２７日專訊》內地最大鋼鐵電商平台「找鋼網」尋求以「同股不同權」方式
在港上市，市場消息人士指出，其計劃集資３億至４億美元（約２３﹒５億至３１﹒４億港元）
，保薦人包括花旗、招商證券及高盛。
「找鋼網」將是第三家在港以「同股不同權」方式上市的股份，前兩家分別是小米集團
（０１８１０）及美團點評。（ｅｃ）
27/06/2018 15:56
【新股上市】市傳「找鋼網」在港上市籌最多３１﹒４億元
《經濟通通訊社２７日專訊》內地最大鋼鐵電商平台「找鋼網」尋求以「同股不同權」方式
在港上市，市場消息人士指出，其計劃集資３億至４億美元（約２３﹒５億至３１﹒４億港元）
，保薦人包括花旗、招商證券及高盛。
「找鋼網」將是第三家在港以「同股不同權」方式上市的股份，前兩家分別是小米集團
（０１８１０）及美團點評。（ｅｃ）
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