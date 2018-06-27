《日入而息》傳行會明開會討論空置稅，港鐵黃竹坑三期收３６意向

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展項目已截收發展意向書，港鐵

發言人稱，項目共收到３６份意向書。現場所見，發展商反應熱烈，中港發

展商皆有參與投交意向書，包括中信泰富、帝國集團、會德豐

（０００２０）、華懋、鷹君（０００４１）、新世界發展（０００１７）

等。

﹡綜合各方消息，行政會議明日（２８日）加開會議，主要討論房屋政策。而

早前政長官林鄭月娥表明會在月底前交待的空置物業稅，亦可能在會上討論

及敲定實施。

﹡利標品牌（００７８７）宣布，去年度業績轉盈為虧９﹒０３億美元，並將

出售大部分北美洲特許授權業務，作價１３﹒８億美元（約１０７﹒６４億

港元），並計劃向股東派發每股不多於０﹒３２５港元的特別現金股息。

﹡渣打（香港）大中華高級經濟師劉健恆認為，中國不需以貶值人民幣作為中

美貿易戰的談判籌碼，雖然人民幣兌美元偏軟，但仍與其他貨幣同步，雖然

人民幣貶值或會幫助出口，但會引起其他副作用，所以利用人民幣貶值來對

抗貿易戰爭的機率偏低。



《即日市況》﹡Ａ股受壓，港股挫５２５點收２８３５６連跌三日見逾半年新低



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１％二千八失而復得，白酒地產股跳水



《美元匯價》﹡英鎊１﹒３２５０沽，目標１﹒３１５０；歐元最新報１﹒１６１３╱

１４，日圓最新報１０９﹒９４╱９５



《公司業績》﹡大快活（０００５２）年度賺２﹒１６億元，增逾５％，息１﹒０５元

﹡鴻寶（０１１３１）全年賺４﹒２４億元，升８１﹒５％，息０﹒５仙

﹡賓仕國際（０１７０５）年度賺近１４０９萬元，跌４９％，息３仙

﹡遠東發展（０００３５）全年賺１５﹒７億元，增逾４０％，息１８仙

﹡華仁醫療（００６４８）２０１７年度虧損１﹒３４億元

﹡星光（００４０３）全年虧損擴大至５４４４萬元，不派息

﹡六福（００５９０）全年純利升３５％至１３﹒７億元，末期息派５５仙

﹡大昌集團（０００８８）全年多賺８１％，末期息２３仙

﹡利標（００７８７）去年度轉虧蝕９億美元，經營虧損逾１０億美元

﹡醫思醫療（０２１３８）去年度多賺近四成至２﹒８億元，連特息共派

１４﹒５仙

﹡威鋮國際（０１００２）首三季度純利跌４８％

﹡津上機床（０１６５１）去年度純利升７２％，末期息０﹒１６元



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）傳孖展現抽飛，超購減至１﹒４倍

﹡中國華融（０２７９９）發行１１億美元票據

﹡太和（００７１８）擬向大股東沽大酒店股份套現２３﹒６億，研派息

﹡太陽國際（０８０２９）有信心可收回７３００萬元利息，今早復牌

﹡杉杉品牌（０１７４９）不擔心人民幣貶值影響

﹡紡織品製造商獅丹努向中證監申請在港發行Ｈ股

﹡遠航（０８５０２）今起招股，入場費３３９４元

﹡怡園酒業（０８１４６）內地打擊高消費品不影響公司

﹡星美控股（００１９８）挫逾兩成後中途停牌，暫未悉原因

﹡雲頂香港（００６７８）斥７﹒５９億元訂新船舶承建工程

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購３５２萬股，涉２４８７萬英鎊

﹡瑞安房地產（００２７２）出售上海虹口區地產項目，涉資近４６億元人幣

﹡遠東發展（０００３５）不擔心受土地政策影響，投地會較進取

﹡聯想控股（０３３９６）擬發不逾３０億元人民幣債券，用於償還有息債務

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站第三期物業發展項目共收３６份意向書

﹡浙江蒼南儀錶（０１７４３）入場費５２４２元，下月１３日掛牌；浙江蒼

南儀錶前董事法律訴訟不會對公司造成重大影響

﹡福森藥業（０１６５２）每手入場費３０３０元，下月１１日掛牌

﹡大快活（０００５２）工資增加令毛利率下降，內地會集中發展外賣

﹡利標（００７８７）百億出售北美特許授權業務，擬派特別息０﹒３２５元

﹡六福（００５９０）港澳同店銷售近月升兩成，看好中國中產市場



《國企紅籌》﹡中遠海控（０１９１９）獲准非公開增發Ａ股

﹡華僑城（０３３６６）斥最多２﹒３億認購天立教育新股

﹡濰柴動力（０２３３８）獲控股股東增持１１８０萬股Ａ股

﹡美兩名參議員促特朗普重新考慮解除中興（００７６３）禁令

﹡中銀香港（０２３８８）首季貸款增長５﹒７％，積極研究申請虛擬銀行；

冀貸款定價有改善，按息大減機會不大

﹡招行（０３９６８）料資管新規削５０００至６０００億元資管規模

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司頭孢菌素類粉針劑獲藥品ＧＭＰ證書

﹡中鐵（００３９０）近期中標工程共涉２２１﹒８億人民幣



《神州民企》﹡宏橋（０１３７８）回購２６９萬股，涉資１８６１萬元

﹡海豐（０１３０８）建造兩艘集裝箱船舶，涉資４﹒６億

﹡博耳電力（０１６８５）與夥伴獲中國電信６０００萬元人民幣訂單

﹡麒麟集團（０８１０９）建議股本重組「二十合一」

﹡國美（００４９３）中美貿易戰爭對零售業影響不大，更因內需而有向好趨

勢



《中國要聞》﹡內地５月規模以上工業企業利潤增２１％，增速放緩

﹡統計局表示內地首５個月工業利潤延續快速增長勢頭

﹡佛山推共有產權房，樓價低最多兩成，５年後可售

﹡中國新能源客車５月產出按年增６﹒５倍創今年新高

﹡公安部對網絡安全保護徵意見，鼓勵利用人工智能

﹡國務院副總理韓正出任國務院食品安全委員會主任；國務院批復武漢郵科院

與電信科研院實施聯合重組

﹡湖南省實施污染防治攻堅戰三年行動計劃

﹡華為首次明確５Ｇ業務時間表：明年９月將推５Ｇ手機

﹡興業銀行表示當前中國正處於兩大陷阱的歷史交匯點

﹡上證報表示保險業市場亂象整治工作即將啟動

﹡人行盛松成稱穩健中性貨幣政策邊際上不應再緊

﹡國信證券預計內地暑期票房按年增兩成

﹡鄭商所再調高蘋果期貨保證金標準至１１％

﹡中工國際斥逾３億元人民幣於厄瓜多爾建醫院，股票續停牌

﹡深交所啟動對金亞科技強制退市機制，金亞科技今復牌

﹡長沙限購升級後再提高購房稅率

﹡齊星集團獲地方政府出資６２億元代償債務，收歸國有

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨回籠１５００億

﹡國開行表示從未授權任何人員就棚改貸參與採訪；國開行確認收回棚改貸權

限，將控制貨幣化安置比例

﹡證券時報評論：棚改貨幣化安置要因地制宜因時而動

﹡商務部表示正密切關注美國擬出台投資限制措施

﹡百度宣布１０億美元股票回購計劃

﹡華大基因表示南京昌建因違約終止合作，其指控質疑無據

﹡３月末中國銀行業對外金融淨負債２８１７億美元

﹡中國券商基金及期貨公司獲免收三年機構監管費



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７０１﹒０３點，四連跌



《其他消息》﹡尹兆堅倡居屋訂價與市價脫勾並以入息中位數作指標

﹡房委會最快明加開會議，料將討論居屋訂價與巿價脫勾

﹡黃偉綸稱公權非無限，不可隨意引用土地收回條例

﹡曾向參與六四集會學生查問校名之人，證實為便衣警員

﹡田北辰指唯鑿開石屎檢查方可挽回社會對港鐵工程信心

﹡陳帆指要視乎實質科學理據才決定是否鑿開石屎檢查

﹡劉怡翔稱納米住宅佔新取用按揭保險宗數不足２％

﹡政府委任周松崗為輸入優秀人才及專才諮詢委員會主席

﹡郭偉強指居屋售價下調至市價五折市民或仍難負擔，脫勾方向正確

﹡財庫局表示去年新取用按保貸款近９０００宗，２００呎或以下單位佔約

２％

﹡花旗香港推３個月港元定存優惠，年息高達２％

﹡金管局與阿布扎比加強金融科技合作

﹡深股通額度全日流出１１﹒６億元；滬股通額度全日用３００萬元

﹡新加坡推寬鬆版同股不同權，實施四大原則

﹡鰂魚涌槍擊案疑犯擁真槍，李家超強調非法進口槍械屬嚴重罪行

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