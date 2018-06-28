《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４１１７．５９ 跌 １６５．５２點╱０．６８％
標普５００ ２６９９．６３ 跌 ２３．４３點╱０．８６％
納斯達克 ７４４５．０８ 跌 １１６．５４點╱１．５４％
倫敦富時１００ ７６２１．６９ 升 ８３．７７點╱１．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４８．６１ 升 １１４．２７點╱０．９３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２７．２０ 升 ４５．９１點╱０．８７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２４，歐元兌美元１．１５６２
28/06/2018 08:02
《日出而作》道指挫１６５點美油升逾３％，德國世盃出局衛冕失敗
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４１１７．５９ 跌 １６５．５２點╱０．６８％
標普５００ ２６９９．６３ 跌 ２３．４３點╱０．８６％
納斯達克 ７４４５．０８ 跌 １１６．５４點╱１．５４％
倫敦富時１００ ７６２１．６９ 升 ８３．７７點╱１．１１％
法蘭克福ＤＡＸ １２３４８．６１ 升 １１４．２７點╱０．９３％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３２７．２０ 升 ４５．９１點╱０．８７％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２４，歐元兌美元１．１５６２
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