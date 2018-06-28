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28/06/2018 08:02

《日出而作》道指挫１６５點美油升逾３％，德國世盃出局衛冕失敗

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４１１７．５９　跌　　１６５．５２點╱０．６８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２６９９．６３　跌　　　２３．４３點╱０．８６％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７４４５．０８　跌　　１１６．５４點╱１．５４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６２１．６９　升　　　８３．７７點╱１．１１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２３４８．６１　升　　１１４．２７點╱０．９３％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３２７．２０　升　　　４５．９１點╱０．８７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．２４，歐元兌美元１．１５６２

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