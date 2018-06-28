《華爾街內望》美國對中國投資限制不明朗，美股先升後跌，債息跌

《經濟通通訊社２８日專訊》受累美國對中國投資美科企立場的不確定性，美股周三（２７

日）先升後跌。美股開市上漲，因美國總統特朗普表示，他將利用權限增強後的國家安全審查委

員會－美國外資審議委員會（ＣＦＩＵＳ），來應對中國收購美國科技企業所帶來的威脅，而不

是實施專門對中國的限制措施。

投資者認為這一決定顯示美國的立場有所軟化。不過在周三稍後，白宮國家經濟委員會主任

庫德洛接受《福克斯商業新聞網》採訪時表示，特朗普公布的計劃並不表示對中國的立場軟化。



＊美國對中國投資美科企態度不明朗，美股先升後跌＊



道瓊工業指數收跌１６５﹒５２點或０﹒６８％，至２４１１７﹒５９點；標普５００指數

收挫２３﹒４３點或０﹒８６％，至２６９９﹒６３點；納斯達克指數收低１１６﹒５４點或

１﹒５４％，至７４４５﹒０９點。

標普科技指數下跌１﹒５％，對標普５００指數帶來最大的拖累。大部分收入來自中國的芯

片股跌幅更大。費城半導體指數下滑２﹒５％。

油價飆升至逾三年高位，刺激標普能源指數上漲１﹒３％。

Ｃｏｎａｇｒａ Ｂｒａｎｄｓ急挫７﹒３％，因該公司表示將以約８１億美元的現金加股

票收購Ｐｉｎｎａｃｌｅ Ｆｏｏｄｓ。Ｐｉｎｎａｃｌｅ Ｆｏｏｄｓ在協議宣布後下跌

４﹒３％。



＊憂貿易戰拖累經濟，債息跌至四周低位＊



美國指標國債收益率周三跌至四周低點，因投資人擔心貿易戰會拖累經濟增長。指標１０年

期國債價格升１３╱３２，收益率報２﹒８３３％，為５月３１日來最低，周二（２６日）尾市

報２﹒８８０％。

兩年期與１０年期美債收益率差降至３２個基點，為２００７年以來最窄。（ｈｏ）

