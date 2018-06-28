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即市新聞

28/06/2018 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》賣空盤成交價的限制

　　《運籌帷幄》香港交易所對交易所參與者進行賣空活動的主要要求為：
　　（一）指定證券的賣空交易、就「衍生權證對沖賣空」賣空單一股票衍生權證的正股、就
「衍生權證流通量提供者賣空」賣空衍生權證、就「指定指數套戥賣空」賣空交易所不時規定的
指數正股、就「股票掛勾票據流通量提供者賣空」賣空股票掛勾票據、就「期權對沖賣空」賣空
期權合約的正股、就「證券莊家賣空」賣空試驗計劃中的證券或指定交易所買賣基金，或就「股
票期貨對沖賣空」賣空在期交所交易的股票期貨合約的正股，只可透過交易系統自動配對成交。
　　（二）將賣空盤輸入自動對盤系統時，必須顯示該指令屬於賣空盤。
　　（三）必須在進行賣空前，擁有一項即時可行使而不附有條件的權利，以將相關證券轉予其
購買人。
　　（四）在賣空證券時，不可以低於當時的最佳賣出價進行，試驗計劃中交易的證券與獲證監
會豁免遵守賣空價限制的交易所買賣基金除外。
　　（五）「衍生權證對沖賣空」、「衍生權證流通量提供者賣空」、「指定指數套戥賣空」、
「股票掛勾票據流通量提供者賣空」、「期權對沖賣空」、「證券莊家賣空」或「股票期貨對沖
賣空」的成交價可低於當時的最佳賣出價。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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