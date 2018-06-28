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即市新聞

28/06/2018 08:50

《盤前攻略》港股短線或出現輕微反彈，人幣貶值阻礙上升空間

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國總統特朗普或軟化限制中國投資的立場，市場對貿易戰的
緊張情緒暫得以紓緩，美股早段全線造好，道指一度急升２８５點，但後段科技股及銀行股受壓
，美股先升後回，道指收報２４１１７點，跌１６５點或０﹒６８％；標指收報２６９９點，跌
２３點或０﹒８６％；納指收報７４４５點，跌１１６點或１﹒５４％。歐股則全線向好，英法
德三大指數升幅介乎４５點至１１４點。

＊恆指夜期反彈逾百點，美元油價再續強勢＊

　　恆指夜期收報２８５２３點，升１５１點，高水１６７點。
　　港股ＡＤＲ比例指數軟８點，報２８３４８點。預託證券造價個別發展，中石油升
２﹒３％，折合港元報５﹒８５元。中海油升１﹒１％，折合港元報１３﹒１２元。中石化升１
﹒６７％，折合港元報６﹒９６元。匯控升０﹒８３％，折合港元報７３﹒１元。騰訊跌
０﹒５５％，折合港元報３７５﹒３８元。中行挫０﹒３５％，折合港元報３﹒７８元。
　　美元再度走強，美匯指數昨日急升０﹒６５％，報９５﹒２６，盤中更一度高見
９５﹒４１７。另一方面，美國原油庫存急跌，刺激油價再續升勢，紐約８月期油上漲
３﹒１６％，報７２﹒７６美元。布蘭特８月期油上漲１﹒７％，報７７﹒６２美元，石油股則
有望繼續造好。

＊港股與Ａ股走勢同步，內銀內房難現反彈＊

　　港股近日走勢幾乎與Ａ股走勢同步，上證自６月高位已累跌１０﹒５％，恆指及國指亦分別
自月初高位回調１０％及１２﹒７％，而恆指１４天ＲＳＩ已跌至２７，屬嚴重超賣，短線累挫
幅度相當龐大，故不排除會出現報復式反彈，惟上升空間不大，主要受貿易戰、人民幣貶值、內
地金融與地產監管轉強等因素影響。
　　事實上，人民幣貶值，擁有不少人民幣資產的內銀股及內房股首當其衝，即使內銀於下月初
除淨，但內銀股近日跌勢相當喘急，反映市場對內地經濟的隱憂上升不少。同時，由於內地去槓
桿仍然持續，加上棚戶區改造有收緊跡象，預期該兩大板塊仍會繼續受壓，縱使港股出現反彈，
亦難升破阻力２５０天線（２９３３２點），並以去年１２月低位（２８１３４點）作支持。（
ｔｔ）

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