《套期保值－蕭猷華》留意油價短期會調整

《套期保值》油價昨天（２７日）再升，紐約期油升２﹒２３美元，收報７２﹒７６美元；

布蘭特期油升１﹒３１美元，收報７７﹒６２。美國原油庫存上周大減９９０萬桶，減幅大過預

期。

美國呼籲盟友在１１月開始停止輸入伊朗原油，利比亞局勢緊張和加拿大一個油砂設施停運

，由於閒置產能不多，任何關於供應減少的消息都會令油價上漲。

筆者認為紐約油價短線仍有上升空間，持貨者可繼續持有，未入市者就不建議現水平追入，

加拿大和利比亞問題料短期內可以解決，油價界時將會調整。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

