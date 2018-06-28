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即市新聞

28/06/2018 09:49

《套期保值－蕭猷華》留意油價短期會調整

　　《套期保值》油價昨天（２７日）再升，紐約期油升２﹒２３美元，收報７２﹒７６美元；
布蘭特期油升１﹒３１美元，收報７７﹒６２。美國原油庫存上周大減９９０萬桶，減幅大過預
期。
　　美國呼籲盟友在１１月開始停止輸入伊朗原油，利比亞局勢緊張和加拿大一個油砂設施停運
，由於閒置產能不多，任何關於供應減少的消息都會令油價上漲。
　　筆者認為紐約油價短線仍有上升空間，持貨者可繼續持有，未入市者就不建議現水平追入，
加拿大和利比亞問題料短期內可以解決，油價界時將會調整。
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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